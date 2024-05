Meteo, finalmente cambia tutto: dai nubifragi al caldo africano. Ecco quando

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha colpito il Nord Italia con enormi criticità per fenomeni intensi e persistenti come dimostra il caso di Milano: gli esperti spiegano che un'altra perturbazione è in arrivo sulle regioni settentrionali con nuove possibilità per temporali anche forti e nubifragi. Meteo completamente diverso al Sud che si prepara a vivere un'eccezionale ondata di caldo africano e temperature massime da pieno luglio o agosto.

Allerta arancione al Nord

Almeno altre 24 ore da monitorare con attenzione specialmente perché è già tanta la piogga caduta sulle stesse aree: per la giornata di giovedì 16 maggio la Protezione Civile lancia una nuova allerta arancione per alcune zone della Lombardia così come del Friuli Venezia-Giulia a causa di una moderata criticità per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Sarà allerta gialla, invece, per il Piemonte, Veneto, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Su tutte queste zone nuovi acquazzoni e un meteo decisamente compromesso.

Piena estate al Sud

Se in qualche modo l'Italia centrale sarà "terra di confine", altrove le condizioni diverranno sempre più calde ma anche lattiginose a causa di abbondante pulviscolo sahariano in arrivo dal Sahara", affermano gli esperti de Ilmeteo.it. Nonostante le velature anche compatte, il caldo sarà così intenso che le zone interne della Sicilia potranno toccare ben 35°C all'ombra come nel caso di Ragusa ma anche 34°C in Puglia e Sicilia orientale (Foggia e Siracusa). Massime intorno ai 30°C anche sulla Campania.

L'evoluzione successiva

Già da domani, fortunatamente, la situazione di maggior criticità dovrebbe rientrare anche al Nord dove avremo un miglioramento anche se nuovi fenomeni, meno intensi ed estesi, potranno interessare il settore alpino e prealpino. Un'impennata termica invece interesserà ancora una volta Sud e Sicilia dove sull'Isola sono attese massime anche di 37°C. Si tratterà di una toccata e fuga visto che durante il fine settimana le piogge arriveranno anche dalla Campania in giù riportando un clima più consono al periodo. La giornata di sabato vedrà un clima migliore al Nord anche se non mancherà una certa variabilità e l'occassione per nuovi sporadici acquazzoni mentre al Centro non mancheranno locali temporali.

Domenica sarà soprattutto l'Italia Centrale a fare i conti con acquazzoni e temporali pomeridiani, meteo più asciutto al Nord e al Sud ma in un contesto generale che vedrà l'assenza dell'alta pressione. È ancora presto per delineare un quadro preciso per la prossima settimana che dovrebbe vedere nuove occasioni per piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord.