Maltempo, allagamenti a Milano, traffico impazzito. Aperta una vasca anti esondazioni

Da diverse ore Milano è stretta nella morsa del maltempo. Le forti piogge che si stanno abbattendo sulla città da lunedì sera non danno tregua ai cittadini suscitando anche una certa preoccupazione nelle istituzioni. Il bacino del Lambro ha raggiunto livelli molto alti, in particolare nel quartiere di Pontelambro.

"Stiamo inviando la protezione civile e la polizia locale" , ha fatto sapere sui social media Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. "Molte piogge si sono abbattute stanotte sui bacini di Seveso e Lambro e su Milano - aveva comunicato in precedenza l'amministratore -. Alle 6.30 abbiamo attivato la vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso, a protezione dei quartieri della citta. Anche il Lambro è molto alto, a 2,50 metri. Ieri sera avevamo evacuato le comunità. In città i sottopassi funzionano tutti, anche se vi sono molte pozzanghere" .

Le segnalazioni dei cittadini

Alcuni cittadini, però, hanno segnalato che anche alcuni sottopassi sono allagati, come quello del Negrotto. Il fiume non è esondato, l'acqua non è uscita dall'alveo, ma rigurgita, questo accade quando entra nella rete fognaria e trovandola già satura per via delle abbondanti precipitazioni, non trova più spazio ed esce dai tombini. Disagi si sono verificati alla circolazione per "scambi allagati" , come si legge sul sito dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanesi. Diversi tram sono stati sostituiti da bus, oppure il percorso è stato modificato.

Il monitoraggio dei fiumi

Nel post pubblicato sui social, l'assessore, commentando i disagi provocati dal maltempo, ha condiviso con la cittadinanza anche i dati sul monitoraggio dei corsi d'acqua. Questi i livelli idrometrici registrati alle ore 06.30 di mercoledì 15 maggio. Seveso: Cesano Maderno 1,53 - Palazzolo 0,95 - Ornato 1,91 - Valfurva 1,88. Lambro: Peregallo 1,32 - Feltre 2,57. Nel frattempo, si è allagato il sottopasso di via Pompeo Leoni, ma le squadre di Mm sono sul posto per gli interventi di ripristino della viabilità. In via Pompeo Leoni sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone su un'auto. In totale sono un centinaio le azioni di soccorso effettuate nelle utime ore. Il fiume Lambro, spiegano dal 115, è in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente. I pompieri si sono portati in via Rainer Maria Rilke per soccorrere una disabile con i sommozzatori, successivamente la persona ferita è stata portata in ospedale.

Esplode la polemica