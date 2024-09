Due perturbazioni prima del ritorno dell’anticiclone africano: l'evoluzione meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima settimana d'autunno si apre con un quadro meteorologico che vede un tappeto di nubi sull'Italia e inizialmente sulle regioni più occidentali: è una perturbazione atlantica che colpirà gran parte del Paese entro la giornata di martedì 24 con piogge e temporali anche intensi. Da metà settimana, però, ecco il ritorno dell'anticiclone africano al Centro-Sud con un'impennata termica mentre le regioni settentrionali saranno colpiti da una nuova ondata di maltempo.

Meteo in peggioramento

Per la giornata odierna la prima area di maltempo colpirà con piogge intense Lombardia, regioni di Nord-Est ma anche basso Tirreno, Sicilia e Puglia. Durante i temporali più forti attenzione alle raffiche di vento improvvise e alle locali grandinate. Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it, spiega che quella odierna potrebbe essere la giornata più critica dal punto di vista dei fenomeni mentre domani "l a perturbazione sfilerà verso levante interessando ancora il Nord-Est e nelle prime ore pure la Lombardia". Un lunedì grigio e bagnato, dunque, con temperature massime in diminuzione sulle regioni occidentali e su quelle maggiormente colpite dai fenomeni.

Italia spaccata a metà

Già da domani e mercoledì, però, ecco che il nostro Paese sarà spaccato a metà dal punto di vista meteo a causa del ritorno dell'anticiclone africano, assente ormai da qualche settimana. L'alta pressione di matrice sub-tropicale si rafforzerà a metà settimana con clima stabile e molto caldo da Roma in giù. " Basti pensare che al Centro, come ad esempio a Roma, Ancona, Terni e Pescara si torneranno a toccare i 28-29°C, mentre al Sud addirittura i 33-35°C, specie in Sicilia", spiega Sanò. Un vero e proprio ritorno dell'estate ma non sarà così per il Nord Italia attraversato dalla seconda perturbazione atlantica con piogge e temporali diffusi su Alpi, prealpi e pianure settentrionali. Anche in questo caso farà il suo ritorno la neve ma soltanto ad alta quota.

La tendenza successiva

Niente paura: anche su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna tornerà un meteo più asciutto e soleggiato dal prossimo fine settimana quando anche il secondo vortice atlantico si sarà allontanato verso est.

Le temperature massime aumenteranno regalando alcune giornate stabili e soleggiate: le proiezioni a medio-termine non scorgono, per adesso, altre perturbazioni in grado di scalfire il nuovo campo di alta pressione africana che potrebbe così tenerci compagnia per qualche giorno accompagnandoci fino all'inizio del mese di ottobre.