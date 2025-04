Freddo artico "mangiato" dall’anticiclone africano: la data del cambiamento

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia si trova nel bel mezzo dell'afflusso di aria gelida artica che ha fatto il suo ingresso da Est nella giornata di domenica: la nuova settimana si è aperta con temperature in netto calo ovunque e venti freddi di Maestrale e Bora. Il colpo di coda invernale (probabilmente l'ultimo) non durerà a lungo con l'anticiclone africano pronto a tornare sulla scena e "mangiarsi" il freddo di queste ore in poco tempo.

Temperature gelide, ecco dove

Prima del suo arrivo, però, avremo almeno 36-48 ore con un clima davvero invernale ovunque: la giornata odierna vedrà venti freddi spazzare la penisola ma i fenomeni saranno scarsi e relegati più che altro all'estremo Sud (tra Calabria e Sicilia). Le prossime due notti saranno gelide sulle zone di pianura del Nord (specialmente Lombardia e Veneto) e nelle aree interne del Centro con temperature intorno allo zero o anche di poco al di sotto con gelate tardive che non faranno certamente bene all'agricoltura. Intorno ai 1.500 metri di quota su Alpi e Appennini, invece, la colonnina di mercurio scenderà intorno ai -5°C ma con punte fino a -10°C. Per milioni di italiani anche durante il giorno farà molto freddo con le temperature massime che difficilmente supereranno i 10°C specialmente sul versante adriatico, l'area più colpita dall'ondata artica.

Arriva il mite anticiclone

Cambierà tutto da mercoledì 9 aprile quando " i venti freddi sposteranno il loro raggio d'azione in direzione delle vicine terre dei Balcani, sospinte verso levante da un generale rinforzo della pressione sull'area del Mediterraneo": a spiegarlo sono gli esperti de Ilmeteo.it che annunciano il ritorno dell'anticiclone africano con temperature in netto aumento tanto che nei giorni successivi si potranno raggiungere valori superiori alle medie del periodo. Il ritorno alla primavera sarà progressivo ma diventerà realtà specialmente da giovedì con cieli azzurri, temperature massime nuovamente di 20°C (e localmente superiori) e venti miti da Sud.

La tendenza successiva

" Se tutto verrà confermato anche il prossimo week-end potrebbe trascorrere sotto il segno del caldo bel tempo", aggiungono gli esperti.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, infatti, l'anticiclone sarà presente ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e un clima ideale per lunghe gite fuori porta e all'aria aperta. Il maltempo potrebbe tornare a partire dal 14 aprile con la formazione di un nuovo vortice ciclonico ma è ancora molto prematuro per conoscerne i dettagli.