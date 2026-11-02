Il maltempo sferza il Centro-Sud: piogge, vento e neve, quando torna l’anticiclone

Il vortice ciclonico annunciato da giorni e alimentato da aria fredda dal Nord Europa, è in piena azione soprattutto al Centro-Sud d’Italia. Le immagini del satellite di questa mattina mostrano il classico “ricciolo”, l’occhio del ciclone sul basso Tirreno con nubi e fenomeni soprattutto dall’Abruzzo fino in Sicilia. Tempo migliore al Nord, specialmente sulle regioni occidentali, ma con temperature massime e minime in calo a causa dell’afflusso freddo.

Quanta pioggia cadrà

Per la giornata di lunedì 2 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per Basilicata e Puglia, allerta gialla per Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Si tratta delle regioni italiane più colpite da questa fase di maltempo tardo-autunnale. Nel corso della giornata, il vortice ciclonico si porterà sullo Ionio per poi sfilare verso la Grecia. “Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti, in particolare su Basilicata, Puglia e Molise, dove non si escludono picchi anche di 80-100mm in 24 ore - spiegano gli esperti di 3BMeteo- Non è tanto il picco in sé, ma quanto l’estensione prevista che potrebbe generare situazioni critiche con allagamenti e dissesti idrogeologici, in quanto almeno 50mm/24 ore potrebbero essere raggiunti su larga scala”.

Nevicate a bassa quota

Per la prima volta in questa stagione ecco anche il ritorno della neve sull’Appennino, a quote basse per il periodo, a causa dell’importante diminuzione termica con valori anche al di sotto del periodo. “La quota neve si attesterà inizialmente sui 1200-1300 metri sul comparto centrale con accumuli comunque non superiori ai 5-10 cm, per poi risalire verso i 1500-1600 metri nel corso della giornata”, fanno sapere gli esperti de Ilmeteo.it. “Sull’Appennino meridionale e sui rilievi isolani, il limite delle nevicate si collocherà oltre i 1700-1800 metri anche qui con accumuli non oltre i 10 cm”.

Il ritorno dell’anticiclone

Il clou della fase di maltempo si toccherà oggi, lunedì 2 novembre: dalla giornata di martedì, invece, un campo di alta pressione si espanderà gradualmente sul Mediterraneo dando origine a un netto miglioramento del tempo su tutto il Paese con maggiore stabilità a partire dal Centro-Nord e una graduale ripresa delle temperature massime grazie al maggior soleggiamento. Ultime incertezze all’estremo Sud e sulla Sicilia dove le condizioni atmosferiche miglioreranno specialmente da mercoledì 4 novembre.