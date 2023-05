Maltempo, la tregua è breve: nuova allerta meteo per il weekend

Mentre si va lentamente esaurendo l'azione del ciclone mediterraneo che ha provocato una disastrosa alluvione in Emilia-Romagna e tanti fenomeni sul resto d'Italia, gli ultimi aggiornamenti meteo per il prossimo fine settimana non sono incoraggianti perché arriverà ancora tanta altra pioggia per la formazione di un altro insidioso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa fin verso le regioni tirreniche che interesserà gran parte delle regioni con maltempo localmente intenso.

Cosa accadrà da domani

" Un nuovo ciclone si muoverà lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia, ma da questa posizione riuscirà a spingere piogge, anche intense, dapprima verso Sardegna e Nord-Ovest poi tra sabato e domenica su gran parte dell’Italia", ha spiegato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. L'unica buona notizia, per adesso, è che in questo caso Nord-Est e soprattutto Emilia-Romagna dovrebbero essere meno colpite dai fenomeni con lunghe pause asciutte.

Dove pioverà di più

Nel dettaglio, la giornata di venerdì 19 maggio vedrà un peggioramento su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria con piogge anche intense e punte fino a 70 mm. Pioverà molto anche in Sardegna ma con accumuli non superiori ai 40 mm e le precipitazioni interesseranno anche tutti i versanti tirrenici d'Italia, Sicilia compresa, ma con piogge per lo più deboli o moderate. La protezione offerta dall'Appennino farà sì che i versanti adriatici rimarranno, in questa fase, più protetti con scarsi fenomeni.

Il meteo del week end

Come spiegava l'esperto, ombrelli aperti da nord a sud soprattutto sabato 20 maggio con una giornata che ricorderà l'autunno: il vortice ciclonico si troverà sul Tirreno, motivo per il quale piogge, acquazzoni e temporali bagneranno soprattutto le aree occidentali della penisola, dal Nord-Ovest alla Sicilia. Sarà questa la giornata peggiore del fine settimana anche se le condizioni atmosferiche rimarranno compromesse pure domenica con tante nubi e ancora piogge specialmente al Centro-Sud (zone tirreniche) e sulle due Isole Maggiori.

La tendenza per la prossima settimana

La nuova settimana si aprirà con un miglioramento generalizzato che non dovrà ingannare: l'assenza dell'alta pressione favorirà, soprattutto durante il pomeriggio, la formazione di nubi con acquazzoni e temporali associati specialmente sulle zone montuose di Alpi e Appennini ma anche sulle pianure del Nord, del Centro e localmente sui litorali di Sud e Sicilia. Questa instabilità rimarrà immutata almeno fino a mercoledì mentre, da giovedì 25, un'area di alta pressione potrebbe riportare condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese che tirerebbe il fiato dalla lunghissima fase piovosa che ci accompagna ormai da giorni. Per avere conferme o meno, però, saranno necessari i prossimi aggiornamenti.