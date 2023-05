Ancora nubifragi, poi la tregua. Ma è in arrivo un nuovo ciclone

Le cronache, minuto dopo minuto, ci stanno purtroppo raccontando una situazione drammatica e disastrosa in Emilia-Romagna con due vittime a causa del maltempo e il già fragile territorio colpito da una nuova alluvione dopo quella delle scorse settimane. Le condizioni meteo delle ultime ore sono bloccate a causa della lenta evoluzione del ciclone mediterraneo di cui abbiamo tanto parlato nei giorni scorsi e che allenterà la presa, gradualmente, soltanto da giovedì 18 maggio.

Il meteo di oggi: le aree a rischio

Ancora per oggi la Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta rossa sull'Emilia-Romagna che mantiene un'elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico: sarà di colore arancione per Toscana e Marche mentre allerta gialla diramata per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Saranno queste le regioni dove le piogge di oggi saranno più insistenti con una giornata prettamente autunnale anche dal punti di vista termico: su tutte queste aree gli accumuli piovosi di oggi saranno compresi, mediamente, tra 40 e 70 mm, ossia tra 40 e 70 litri d'acqua per metro quadrato. Le condizioni meteo saranno migliori soltanto sulla Sardegna e all'estremo Sud con tante nubi e precipitazioni intermittenti ma non particolarmente intense.

Quanto pioverà nei prossimi giorni

" Il ciclone si allontanerà piuttosto lentamente mantenendo sotto scacco le regioni dell’Alto Adriatico e del Basso Tirreno. Sono attese piogge forti ancora su Emilia Romagna e Marche, ma anche tra Lazio, Campania e Calabria. Oltre alle piogge avremo anche venti di burrasca, in particolare sui rilievi del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Se è vero che domani e venerdì avremo una breve pausa, già dal fine settimana un altro ciclone potrebbe mettere sotto scacco questa volta il Nord-Ovest e le zone tirreniche con tante piogge, acquazzoni e temporali. Non smetterà di piovere " prima della metà della prossima settimana ", ha aggiunto l'esperto.

Attenzione al nuovo ciclone

Come detto, sembra incredibile ma un nuovo ciclone mediterraneo dovrebbe prendere vita nel fine settimana a partire da sabato 20 maggio con piogge e temporali al Centro-Nord e sulle Sardegna. " Vista la tanta energia potenziale in gioco (mari già caldi per il periodo, forti contrasti termici e tanta umidità nei bassi strati), non sono da escludere eventi meteo estremi come grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento", hanno spiegato gli esperti. Meteo compromesso anche domenica con fenomeni soprattutto sulle aree centrali tirreniche e sulla Sicilia.

Quando arriverà il caldo?

Dopo i primi cenni di anticiclone africano che abbiamo vissuto ad aprile, questa figura così tanto presente sul Mediterraneo negli ultimi anni sarà invece la grande assente delle prossime settimane: il mese di maggio, infatti, potrebbe concludersi senza un vero e proprio anticiclone con l'Italia che si troverebbe nella cosiddetta "palude barica", ossia un'area in cui non c'è una figura dominante (alta o bassa pressione) con meteo spesso instabile condito da acquazzoni e temporali pomeridiani.

Le mappe aggiornate del Centro Meteo Europeo, infatti, propongono un surplus piovoso per il nostro Paese fino alla fine del mese: questo significa che le temperature diurne non saranno certo fredde ma non avremo il caldo degli anni scorsi quando già, a fine maggio, alcune aree d'Italia toccavano tranquillamente in 35°C. Anche in questo caso, però, è bene sottolineare che si tratta di proiezioni, non di previsioni: ecco perché sarà necessario tornare sull'argomento nei prossimi giorni. Dovesse essere tutto confermato, però, maggio 2023 passerà certamente agli annali della meteorologia.