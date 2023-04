La primavera non vuole partire: ecco come sarà il meteo nel weekend

Una forte ondata di maltempo sta interessando l'Italia, specialmente quella centro-meridionale: la colpa è di un ciclone che dal Nord Atlantico si è portato sul Mediterraneo dispensando piogge forti e locali nubifragi sin da questa mattina come nel caso di Roma colpita da fenomeni intensi. Il vortice interesserà il nostro Paese durante tutto il fine settimana con il meteo compromesso su parecchie regioni.

Il meteo di sabato

" Dopo il passaggio di un primo ciclone nordatlantico con tantissima neve sulle Alpi centro-orientali, tornado in pianura padana e freddo anomalo su gran parte dell’Italia, ecco che arriva il bis", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Piogge, venti forti e nevicate sull'Appennino centro-meridionale oltre i 1.300-1.500 metri per la giornata di sabato 15 aprile saranno la norma dalla Toscana alla Campania, Sardegna compresa. Tempo migliore al Nord e all'estremo Sud con cieli nuvolosi e piogge sparse. Per la giornata odierna previsti picchi di pioggia fino a 70 mm tra il basso Lazio e il nord della Campania che saranno le aree più colpite dai fenomeni.

Cosa accadrà domenica

Da aprile a novembre: è questo il paragone che fa l'esperto per le condizioni atmosferiche attese per la giornata di domenica 16 aprile al Sud e sul versante adriatico. " Sono previste condizioni molto nuvolose con piogge sparse in un contesto termico che ricorderà più la fine dell’Autunno che una Primavera inoltrata", spiega Gussoni. Il paragone è calzante: un paio di giorni fa il 26-28°C erano di casa al Centro-Sud, nelle prossime ore si faticherà ad arrivare ai 15-16°C di massima soprattutto nelle aree colpite dai fenomeni. Come detto, quindi, il maltempo di domani si concentrerà al Centro-Sud con il Nord baciato dal sole e da condizioni atmosferiche migliori

La tendenza per la prossima settimana

L'inizio della nuova settimana sarà segnato da quel che ci lascerà in eredità questo ciclone mediterraneo: meteo instabile e inaffidabile a causa di una goccia fredda in quota responsabile di piogge, acquazzoni e temporali soprattutto pomeridiani fino a mercoledì. Successivamente l'Italia rimane divisa tra una decisa rimonta dell'alta pressione e un contesto variabile con possibile discesa di aria fredda dai Balcani. " Se questa discesa dovesse coinvolgere anche l’Italia, dovremo rimandare l’appuntamento con il sole ed il caldo a dopo il 25 Aprile, altrimenti potremo già tirare fuori abiti più leggeri per il Ponte della Liberazione". Come sempre, vista la distanza temporale, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.