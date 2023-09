Instabilità e temporali ma torna l'estate: segnatevi questa data

Così come una rondine non fa primavera, un po' di instabilità con temporali anche di forte intensità con annesso calo termico non fanno autunno: si possono descrivere in questo modo le condizioni meteo attuali con una parte d'Italia alle prese, da ieri, con tante nubi e qualche acquazzone. Se quella di oggi sarà la giornata peggiore della settimana, un netto miglioramento si farà strada da domani con una nuova vampata estiva attesa dal fine settimana.

Il meteo delle prossime ore

Osservando le immagini del satellite ci rendiamo conto che le nubi la fanno da padrone anche al Sud. Prima della vampata calda, però, avremo " tanti temporali, a tratti intensi al Nord e localmente anche al Centro, compresa la Sardegna. Insomma passeremo da ombrelli a ombrelloni in pochi giorni", ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile redazione del Ilmeteo.it. Nello specifico, ecco che il Nord sarà bagnato ancora da acquazzoni nella seconda parte di giovedì 14 settembre con un calo termico e temperature che in Val Padana non supereranno i 25°C. Piogge sparse anche sulle regioni centrali, nessuna variazione al Sud e sulla Sicilia.

La situazione meteorologica è destinata a rimanere la stessa anche per la giornata di domani, venerdì 14 settembre, con nubi e temporali al Nord, qualche acquazzone al Centro mentre il caldo non lascerà mai il Sud con valori intorno ai 33-34°C in Puglia.

Picco caldo nel fine settimana

Una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, però, invaderà il bacino del Mediterraneo riportandoci indietro nel tempo come fossimo in pieno luglio e agosto. " Dopo i forti temporali, attesi fino a sabato al Centro-Nord, riscoppierà l'Estate africana con picchi di 38°C specie in Sardegna", ha aggiunto Garbinato. Il fine settimana si aprirà in maniera "double-face" perché sabato, al Nord, le temperature massime potrebbero non superare i 20°C specialmente nelle aree interessate dai fenomeni. Sarà domenica che il caldo tornerà a riaffacciarsi anche sulle regioni settentrionali ma sarà soprattutto il Centro-Sud a soffrire la calura africana con massime di 38°C a Oristano e intorno ai 34-35°C in Campania. I 30°C, comunque, saranno raggiunti o superati ovunque.

La tendenza a medio termine

La prossima settimana si aprirà all'insegna del meteo stabile al Centro-Sud mentre al Nord si potranno verificare passaggi instabili con nubi e alcuni occasioni acquazzoni pomeridiani. Non si tratta, come in questo caso, di una perturbazione ma della presenza di aria fresca in quota. Per un cambiamento più netto delle condizioni atmosferiche si dovrà aspettare, probabilmente, la data del 23 settembre ossia l'Equinozio d'Autunno quando " una lunga fase più fresca e piovosa potrebbe investire l’Italia". Trattandosi, ancora, di una tendenza sarà necessario attendere nuovi aggiornamenti.