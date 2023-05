Caldo con punte di 30°C: scoppia l’estate (ma non durerà)

L'alta pressione è tornata protagonista sul nostro Paese: come mostrano le immagini del satellite, da nord a sud è un susseguirsi di cieli sereni o poco nuvolosi e nel week-end in arrivo, oltre a ottime condizioni meteo, si registreranno temperature tipiche del mese di giugno e valori superiori alle medie del periodo con punte fino a 30°C durante le ore diurne.

Dove farà più caldo

Le zone d'Italia dove si sentiranno maggiormente gli effetti dell'anticiclone africano saranno il Nord e la Sardegna dove, tra oggi e sabato 6 maggio, si potranno raggiungere 30 gradi. " La giornata più calda sarà quella di domani con i 27°C di Milano e Pavia e i 29°C di Bolzano, ma localmente toccheremo anche i 30°C, specie in Sardegna", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Ancora una volta, quindi, l'alito sub-tropicale avrà la meglio sul più mite anticiclone delle Azzorre, figura ormai quasi scomparsa dal Mediterraneo se non per brevi e fugaci apparizioni.

Le temperature al Centro-Sud

Oltre alle zone sopra menzionate, valori abbondantemente over 20°C al Centro Italia e compresi tra i 21°C di Campobasso e Pescara e i 26°C di Firenze mentre al Sud la forbice sarà compresa fra i 20°C di Potenza e i 23-24°C delle altre città con picchi più elevati sulle zone interne della Sicilia meridionale dove si raggiungeranno i 26-27°C all'ombra. La situazione su tutte queste zone rimarrà invariata anche per la giornata di domenica 7 maggio mentre al Nord avremo un ridimensionamento termico a causa dell'arrivo di un fronte instabile foriero di piogge e temporali pomeridiani che dall'arco alpino si sposteranno sulle zone di pianura.

Il "ribaltone" della prossima settimana

Come abbiamo visto sul Giornale.it, viviamo in una fase in cui l'estremizzazione climatica è diventata la regola: dal caldo al freddo, dal bel tempo alle alluvioni. Se l'anticiclone africano ci farà vivere nelle prossime ore un anticipo d'estate è bene sottolineare che non durerà. "Un ciclone dall’Islanda porterà un primo parziale peggioramento lunedì, poi soprattutto da mercoledì sono previste piogge intense anche sulle zone colpite dalla recente alluvione emiliano-romagnola", ha spiegato Sanò. Anche in questo caso, il vortice sarebbe in grado di provocare forte maltempo con temperature massime in calo anche di 8-10 gradi e che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Rispetto agli ultimi anni quando già maggio era un mese pienamente estivo, in questo inizio 2023 presenta "connotati invernali in montagna, dove la prossima settimana potrebbe tornare la neve oltre i 1900 metri", ha concluso l'esperto.