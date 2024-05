Torna il sole, ma non dappertutto. I temporali si spostano: ecco dove

Finalmente anche la seconda forte perturbazione ha iniziato ad allentare la presa: dopo i nubifragi e gli allamenti che hanno interessato il Nord Italia nelle ultime 48 ore le condizioni meteo sono in deciso miglioramento ma bisogna prestare attenzione perché l'instabilità atmosferica non è finita del tutto. Nuovi temporali, anche forti, interesseranno parte delle regioni settentrionali spostandosi anche al Centro e al Sud.

L'evoluzione meteo

L'area di intenso maltempo si è già spostata verso est in direzione dei Balcani dove farà sentire la sua forza con piogge, acquazzoni e bombe d'acqua. Questo non vuol dire che l'alta pressione tornerà padrona del Mediterraneo, anzi. " Nelle prossime ore avremo ancora un’accesa instabilità solo al Nord-Est, specie su Alpi e Prealpi con locali temporali", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilm eteo.it. Per la giornata odierna, invece, ancora super caldo estivo all'estremo Sud dove si toccheranno picchi termici davvero inusuali per il periodo con massime fino a 36°C a Siracusa, 32°C a Matera, Foggia e Lecce intorno ai 31°C ma i 30°C si toccheranno pressoché ovunque. Il Centro sarà ancora una volta terra di confine con caldo ma non eccessivo e valori fino a 26-27°C a Roma.

Week-end con temporali

Come detto, i fenomeni temporaleschi interesseranno anche altre zone d'Italia finora ai margini: la giornata di sabato 18 maggio vedrà la formazione di nubi imponenti e rovesci specialmente tra basso Lazio e Campania ma anche in Sicilia così bersagliata da ondate di caldo africano. Condizioni meteo molto buone altrove, specialmente al Nord, con un aumento delle temperature massime. Attenzione a domenica, però, quando l'instabilità la farà da padrona. " Ci attendiamo un generale aumento della nuvolosità con piogge diffuse su tutto il Centro e parte del meridione: i fenomeni più intensi sono in arrivo tra Lazio, Umbria, Toscana, Marche e Romagna", spiega Sanò. Stavolta, quindi, Nord con il bel tempo e Centro-Sud con meteo instabile e inaffidabile e "sorprese piovose" in arrivo.

La tendenza successiva

Lo avevamo detto in più occasioni che la seconda parte del mese di maggio non avrebbe visto la decisa affermazione dell'alta pressione e così sarà: anche tra lunedì e martedì avremo occasioni per piogge e temporali pomeridiani soprattutto al Centro-Nord mentre da mercoledì in poi si concentrereanno specialmente sulle regioni settentrionali. Altrove, invece, inizierà una fase più stabile e tranquilla. Maggio, senz'altro, potrebbe passare alla storia per essere il più piovoso di sempre al Nord ma bisognerà aspettare ancora un paio di settimane per tirare le somme. " Negli ultimi 20 anni si è notato un aumento generale delle piogge in questo periodo di transizione tra la primavera e l’Estate: anche questo è un segnale dei cambiamenti climatici ", conclude l'esperto.