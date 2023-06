Andate via per il ponte del 2 giugno? Fate attenzione al meteo

Ascolta ora: "Andate via per il ponte del 2 giugno? Fate attenzione al meteo"

Tra la Festa della Repubblica e il fine settimana saranno circa 15 milioni gli italiani che si sposteranno dai loro luoghi di residenza per trascorrere qualche giorno fuori porta e in vacanza per Ponte del 2 giugno. A pesare, come non mai quest'anno, saranno le condizioni meteorologiche instabili che stanno scoraggiando e non poco gli indecisi.

Le incognite del meteo

L'Osservatorio Turismo Swg di Confcommercio ha messo in luce questo aspetto. " La propensione a partire che gli italiani manifestano oggi - sottolinea Confcommercio - è inferiore, di circa 4 punti percentuali, a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, anche per l'incertezza del meteo che potrebbe scoraggiare le partenze" . Insomma, si darà un occhio al cielo ma soprattutto alla previsioni degli esperti per capire se rischiare o meno. Prima di capire come evolverà il tempo atmosferico, l'Osservatorio ha fatto sapere che il giro d'affari complessivo si aggiorna sui 6 miliardi di euro in linea con gli altri "ponti" di quest'anno e che il 67% degli intervistati ha dichiarato di voler trascorrere al massimo due notti fuori casa con il 90% che rimarrà comunque in Italia.

Le previsioni degli esperti

" Oggi inizia l’estate meteorologica con condizioni totalmente primaverili, saranno ancora frequenti i temporali almeno fino a metà Giugno e temperature nella media", ha dichiarato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. Il nostro Paese e il Mediterraneo, infatti, rimangono all'interno di una "gabbia ciclonica" che, come abbiamo visto sul Giornale.it, dà vita a instabilità diurna diffusa da nord a sud. Se la giornata di oggi, 1° giugno, si avranno intensi fenomeni pomeridiani sul versante tirrenico del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, " la Festa della Repubblica vedrà pochissime variazioni sul tema con una mattinata poco nuvolosa ed un pomeriggio scoppiettante: i temporali sono attesi più o meno sulle stesse zone del primo Giugno", ha aggiunto l'esperto.

Altri temporali nel fine settimana

Come detto, non cambierà nulla nemmeno nel fine settimana: sabato 3 giugno l'Italia si colorerà ancora del blu delle piogge pomeridiane con temporali frequenti su gran parte delle regioni settentrionali e sulle aree interne del Centro-Sud in possibile sconfinamento verso le zone costiere e di pianura. " Sono attese piogge diffuse al Centro-Nord, localmente anche al mattino; non si tratterà dunque di temporali pomeridiani come nei primi due giorni di Giugno", ha aggiunto l'esperto, mentre al Sud " il contesto sarà più caldo e solo a tratti con acquazzoni .

Giornata "fotocopia" anche domenica 4 giugno anche se le piogge e i temporali pomeridiani saranno più frequenti al Centro-Nord lasciando più asciutto il Meridione soprattutto le aree adriatiche e ioniche. " Ci saranno ancora delle piogge ma a macchia di leopardo: da Roma in giù, invece, si prevede prevalenza di sole e condizioni decisamente migliori" .

L'inizio della prossima settimana, poi, dovrebbe vedere ancora un tripudio di instabilità e temporali pomeridiani localmente intensi colpire anche Sud e Sicilia oltre al resto delle zone centro-settentrionali. I fenomeni, spesso, colpiranno a macchia di leopardo ecco perché una zona che viene "saltata" un giorno può non esserlo in quello successivo e viceversa. Se ci si sposterà per il Ponte bisognerà portare con sé un abbigliamento adeguato ed essere preparati ai fenomeni legati all'instabilità.