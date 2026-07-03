Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Meteo e clima |Le previsioni

Il ritorno dell’anticiclone dura poco: quando avremo un nuovo break temporalesco

Qualche giorno di tempo stabile con temperature massime in aumento ma attenzione a cosa potrebbe accadere dalla metà della prossima settimana

Il ritorno dell’anticiclone dura poco: quando avremo un nuovo break temporalesco
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Calendario alla mano siamo entrati nel periodo statisticamente più stabile dell’anno, il mese di luglio, ma nei prossimi giorni non mancheranno nuovi temporali in un contesto complessivo, comunque, non di maltempo.

Vortice provoca forti temporali ma poi torna l’anticiclone, ecco quando

La rimonta dell’anticiclone

Dopo i numerosi temporali che hanno colpito le regioni settentrionali tra martedì e giovedì per poi spostarsi al Centro e, oggi, anche al Sud e sulla Sicilia, le temperature massime e minime sono rientrate finalmente nei valori consoni del periodo spazzando il caldo record di fine giugno. A partire dal fine settimana 4-5 luglio, però, una nuova rimonta dell’alta pressione sarà il preludio non solo a condizioni stabili e soleggiate ovunque ma anche a un nuovo aumento termico con valori diurni fino a 34-36°C sulla Pianura Padana e sulle aree interne più lontane dal mare.

Il break temporalesco

Come anticipato, la novità che emerge dalle ultime elaborazioni dei modelli matematici sta nell’arrivo di un fronte d’aria fresca dall’Europa settentrionale ed orientale con nuovi temporali a partire da mercoledì 8 luglio specialmente sul Nord-Est e lungo le regioni adriatiche. In questa fase le temperature subirebbero una nuova flessione smorzando un po’ la calura attesa, come detto, a partire dal week-end.

La tendenza successiva

Si tratta di proiezioni da prendere con le pinze vista la distanza (dai 7 giorni in poi): non si vede, per ora, il ritorno a un anticiclone africano degno di nota ma il nostro Paese potrebbe rimanere in balìa di

deboli infiltrazioni fresche e instabili in quota. Ciò significa che durante le ore più calde della giornata, soprattutto zone interne e montuose, potrebbero svilupparsi nubi foriere di acquazzoni e temporali.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica