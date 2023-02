Lo "scherzetto" del meteo di Carnevale: ecco cosa succede

Il ritorno dell'alta pressione sul nostro Paese a Carnevale non si tradurrà ovunque con bel tempo e cielo sereno: questa condizione, prevista per i prossimi giorni, spingerà l'umidità verso quote più basse creando di conseguenza degli addensamenti. Nebbia e nuvole potranno comparire sui cieli del Nord Italia, in particolar modo sul versante occidentale, pur senza precipitazioni. Le uniche fino ad ora previste dai modelli dovrebbero verificarsi in modo poco intenso tra Liguria e Alta Toscana nel prossimo weekend.

La situazione

Secondo il responsabile di redazione di Il Meteo, Andrea Garbinato, nelle prossime ore la pressione salirà fino a raggiungere i 1.032 hPa. Ciononostante in Pianura Padana si registrerà un incremento della nuvolosità, specie sul settore tirrenico/ligure: si tratterà di nubi basse o molto basse causate proprio dalla spinta dell'aria umida verso il basso prodotta dal campo anticiclonico e dall'arrivo di correnti provenienti dal mare.

Correnti cariche di umidità che saranno sospinte da venti sud-occidentali, in grado di far aumentare le temperature laddove il cielo sarà sgombero da nubi. Cielo sereno sulle Alpi, dove lo zero termico arriverà a 3mila metri (valore, per intenderci, che si può in genere registrare nel mese di giugno). Vediamo nel dettaglio cosa dovrebbe accadere nelle prossime ore.

Le previsioni

Per oggi, giovedì grasso, primo giorno di Carnevale, è previsto un incremento della nuvolosità che riguarderà il territorio compreso tra la Liguria e il Lazio. Al Nord, ad eccezione delle nuvole basse che dovrebbero interessare i cieli della Liguria di Levante, preverrà ovunque il bel tempo. In pianura, tanto al Settentrione quanto al Centro, si registreranno invece delle nebbie, anche notturne. Come anticipato, nubi marittime si diffonderanno sulle coste tirreniche del Centro Italia e della Sardegna. Al Sud si avrà invece bel tempo.

Venerdì 17, al Nord, prevarrà il cielo sereno, specie nelle zone alpine. Le uniche eccezioni saranno le nebbie nelle zone pianeggianti e le basse nuvole che persisteranno sulla Liguria. Al Centro, sole più probabile sul medio e basso versante Adriatico, con nebbie previste un po' ovunque sulle valli. Sulle coste tirreniche, invece, avremo ancora nubi marittime, mentre in Sardegna il cielo sarà nuvoloso. Al sud, a parte qualche addensamento previsto lungo le coste tirreniche, prevarrà il sereno un po' ovunque.

Nel weekend torneranno le piogge, anche se deboli e isolate. Nessuna possibilità di precipitazioni, per ora, nelle regioni più colpite al momento dalla siccità, quali, ad esempio, il Piemonte. Precipitazioni poco significative potranno invece verificarsi lungo la costa tirrenica, dalla Liguria alla Campania (Toscana e Lazio comprese). Per il resto prevarrà invece un clima piacevole e soleggiato. Per arrivare a piogge di maggiore intensità bisognerà attendere almeno 7/8 giorni.