Si riapre la "Porta Atlantica": ecco quando tornano piogge e gelo

Alla fine lo vince l'anticiclone il braccio di ferro con il gelo che rimarrà confinato a Est ma ciò non significa che il bel tempo durerà chissà quanti giorni: se è vero che da venerdì 21 febbraio avremo un aumento della pressione atmosferica, attenzione alla prossima settimana con il maltempo che tornerà protagonista per la riapertura della "Porta Atlantica".

Sole e temperature in aumento

" Dopo alcuni giorni all'insegna del freddo e del tempo incerto, tra giovedì 20 e venerdì 21 la circolazione generale sul nostro Paese inizierà a dare i primi segnali di un cambiamento ", afferma Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Come anticipato, stiamo per vivere un cambio generale di circolazione atmosferica con le fredde correnti da est che lasceranno al passo a venti miti e umidi in arrivo dall'Africa. Se ancora per oggi un tappeto di nubi basse sarà presente soprattutto sui settori orientali del Centro-Sud con altre locali piogge in Sicilia, al Nord i cieli sono già sereni e le temperature massime in graduale ripresa. Già domani, venerdì, i valori potranno toccare i 18-20°C sulle Isole Maggiori mentre al Nord si potranno toccare 10-12°C nelle zone non interessate dalle nebbie. Al Centro, invece, le massime toccheranno punte fino ai 16-17°C.

Cosa accadrà sabato e domenica

"È doveroso, tuttavia, segnalare che, nonostante la pressione e le temperature saranno in aumento, il fine settimana non trascorrerà totalmente soleggiato per tutti", spiega l'esperto. E sì, perchè i venti miti in risalita da sud saranno molto umidi e daranno vita allo sviluppo di nubi specialmente lungo i settori tirrenici di Liguria e Toscana dove non mancheranno locali piogge. Si tratterà di poca cosa mentre sul resto d'Italia sarà il meteo soleggiato a farlo da padrona con cieli sereni e un clima che inviterà a stare all'aria aperta.

Nuove ondate di maltempo

Non bisogna però illudersi troppo perché già all'inizio della prossima settimana avremo il ritorno delle perturbazioni atlantiche: come detto si spalancherà nuovamente la "Porta Atlantica" che sfornerà fronti atlantici a ripetizione in ingresso da ovest verso est e la possibile formazione di vortici ciclonici anche sul Mediterraneo.

Si formerà un ciclone carico di maltempo

", spiega il meteorologo Mattia Gussoni: logica conseguenza tante piogge e rovesci al Centro-Nord con nevicate anche abbondanti sulle montagne. Almeno due perturbazioni attraverseranno il nostro Paese tra martedì 25 e giovedì 27 ma per i dettagli è ancora presto e serviranno nuovi aggiornamenti.