Torna il maltempo: forti piogge e nevicate in arrivo, ecco dove

Tante piogge e nevicate nella settimana di Natale sull'Italia: è questa la sentenza definitiva dei modelli matematici con una prolungata fase di maltempo. Non avremo fenomeni continui, questo è ovvio, ma il nostro Paese rimarrà nelle spire di una circolazione di bassa pressione con frequenti fenomeni di instabilità.

Si attiva il flusso perturbato

Le immagini del satellite mostrano, da un lato, le nubi presenti all'estremo Sud con nuove piogge per gran parte di domenica 21 dicembre ma nel frattempo tende a peggiorare anche sulle regioni occidentali, specialmente Nord-Ovest e Sardegna. Già dalla giornata odierna i primi fenomeni si avranno soprattutto su Liguria e Lombardia con la neve che cadrà sull'arco alpino a partire dai mille metri d'altezza. Nubi sparse ma pochi fenomeni al Centro ancora in "attesa" dell'arrivo della fase più intensa di maltempo.

Cosa accadrà nella settimana di Natale

" Questo moderato maltempo sarà solo l'antipasto a quanto accadrà nel corso della prossima settimana quando vivremo un Natale sotto il segno delle piogge, della neve e anche da un ritorno a condizioni climatiche più consone al calendario", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Nel dettaglio, infatti, la fase clou del maltempo sarà causata da un vortice ciclonico piuttosto attivo che colpirà soprattutto tra lunedì 22 e mercoledì 24 con piogge diffuse da Nord a Sud.

Ma non è finita qui visto per giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, si preannuncia burrascoso con " condizioni meteorologiche che non si vedevano da diversi anni durante questa festività. Le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori dovranno fare i conti con rovesci temporaleschi, venti forti e nevicate sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri di quota", aggiungono gli esperti.

Neve a quote collinari

Condizioni atmosferiche migliori al Nord per il giorno di Natale con schiarite maggiori ma non dappertutto: infatti, soprattutto Valle d'Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna faranno i conti con nuove piogge e nevicate a quote collinari. Insomma, meteo a tratti perturbato, le temperature saranno in linea o leggermente al di sotto delle medie del periodo e avremo anche venti moderati soprattutto durante i fenomeni più intensi.

Volgendo lo sguardo ancora più in là, verso la fine dell'anno, l'Italia potrebbe essere interessata da un'ondata d'aria fredda da Est ma i modelli non hanno ancora una visione unitaria. Sarà bene, dunque, attendere ancora un paio di giorni per sciogliere ogni dubbio.