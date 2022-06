Il 17enne alla guida si schianta con l'auto: è grave

I trend, la voglia di eccedere, la vita che diventa un gioco. Ormai sempre più ragazzi si spingono oltre per sentire quel brivido che scuote le noiose giornate. Così si inventano la qualunque mettendo a rischio se stessi e chi attorno a loro in quel momento. Anche l'incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Milano ha i retroscena di un divertimento finito male.

Un ragazzino di 17 anni, forse a seguito di una sfida o solo per trasgredire le regole, si è messo alla guida di un'auto a noleggio. Accanto a lui un'altra persona, probabilmente un coetaneo, con cui ha voluto condividere l'esperienza. Senza patente e con pochissima (o forse nulla) esperienza, il giovane ha schiacciato il pedale dell'acceleratore ed è partito. La corsa, però, è durata poco perché qualche metro più in là si è scontrato con un'altra vettura in sosta.

L'incidente è avvenuto in via don Luigi Sturzo, in zona stazione Garibaldi. Dopo aver chiamato i soccorsi sono arrivati sul posto gli operatori del 118 che si sono occupati dei due feriti e le forze dell'ordine. Mentre il passeggero ha rifiutato le cure mediche, il ragazzino che era al volante è rimasto ferito in maniera più grave. Trasportato in condizioni delicate al pronto soccorso del San Carlo di Milano gli sono stati riscontrati traumi serissimi. Attualmente si trova ricoverato.

Nel frattempo gli agenti stanno esaminando l'accaduto soffermandosi sull'auto e le responsabilità del minorenne. Secondo i primi accertamenti la macchina era stata noleggiata con i dati di un secondo uomo. Ancora da capire, dunque, se si sia trattato di un caso isolato o se il giovane abbia fatto la bravata anche altre volte.