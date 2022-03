Aggredisce agente e scappa: cosa aveva nel borsone il gambiano

Il degrado di Milano è sotto gli occhi di tutti e la situazione che si vive nella zona delle stazioni ferroviarie è una delle più complicate della città. Lo spaccio è alla luce del sole nelle gallerie ma anche nelle piazze e nelle strade che circondano quasi tutti gli edifici ferroviari, ritrovo quotidiano di sbandati e malviventi. La percezione di sicurezza è molto bassa in queste zone e lo dimostrano anche i continui crimini, tra aggressioni, violenze e spaccio. Come riferisce Milano Today, nelle ultime ore gli agenti di polizia hanno effettuato un'operazione nella stazione di Milano Lancetti, importante snodo ferroviario che collega il capoluogo al suo hinterland con i passanti, e hanno fermato un uomo di origine gambiana.

Lo straniero, un 56enne con precedenti penali legati a reati di droga, si trovava all'interno della stazione con oltre 2 etti di cocaina (del valore di circa 20mila euro) in un borsone. Si trovava nei pressi dell'ingresso dell'edificio ferroviario insieme a un gruppo di persone sospette, tanto che gli uomini delle forze dell'ordine hanno deciso di avvicinarli nell'ambito dei controlli di routine contro lo spaccio in città.

Sentendosi braccato e vedendosi scoperto, il gambiano ha tentato la fuga. Prima ha spintonato un poliziotto contro una vettura in sosta per rallentare le operazioni e poi ha cercato di scappare per non essere arrestato. Tuttavia il suo sforzo e la sua corsa sono stati inutili, perché gli agenti sono riusciti a raggiungerlo dopo poche decine di metri, immobilizzandolo. A quel punto è stata condotta una perquisizione e gli uomini della polizia di Stato hanno trovato 225 grammi di cocaina ma anche 2.500 euro in contanti, che secondo gli investigatori erano i proventi delle attività di spaccio della giornata. Inevitabile a quel punto procedere con l'arresto dell'uomo e con il sequestro della droga e dei contanti in suo possesso.

Le aree attorno alle numerose stazioni di Milano, e le stesse stazioni, sono da tempo tra le piazze preferite per lo spaccio a Milano. Il quartiere in cui sorge la stazione Centrale da questo punto di vista è uno dei più complicati ma non fanno eccezione nemmeno altri snodi ferroviari come quello di porta Genova, nei pressi dei Navigli, oppure la stazione di Milano porta Garibaldi, a ridosso del cuore della zona più amata movida cittadina. Presentano problemi anche le numerose stazioni della metropolitana e sul web non mancano le denunce di chi fotografa e filma spesso i pusher in azione.