"Al buio per 14 ore". Milanesi esasperati dai black out continui

Continuano i black-out in tutta Milano, dovuti soprattutto al fatto che i milanesi accendono a palla i condizionatori per cercare di resistere al caldo e all’afa irrespirabile di questi giorni. Sembra che la crisi energetica e i rincari delle bollette elettriche non riescano a spaventare i cittadini più delle alte temperature. E come ogni estate, il capoluogo lombardo deve fare i conti con i black-out che toccano praticamente ogni quartiere della città. Nella giornata di ieri, lunedì 20 giugno, in cui erano previsti 37 gradi, la corrente è saltata in molte zone, lasciando intere strade al buio, e soprattutto senza condizionatori. I tecnici di Unareti, la società che gestisce la rete di distribuzione elettrica nella città meneghina, in questi giorni hanno molto più lavoro rispetto al solito. Non tutti i guasti sono veloci da risolvere, alcuni richiedono anche ore, con conseguente disagio per i residenti che lasciano commenti al vetriolo sulla pagina Facebook del Comune o sul profilo dell’azienda elettrica su Twitter.

Oltre 14 ore di black out

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno, la luce è mancata per molto tempo in zona Bovisa, in alcuni casi anche per 14 ore consecutive, come è accaduto in via Fra Giovanni Pantaleo e in via Giuseppe Candiani. Non sono solo le abitazioni a essere danneggiate, anche le attività commerciali devono fare i conti con la mancanza di corrente che obbliga il gestore a chiudere il negozio. Unareti ha reso noto che "nel corso delle ultime 24 ore si sono verificate alcune interruzioni senza preavviso, dovute all'eccezionalità degli eventi" , e ha poi invitato la popolazione a "monitorare lo stato delle interruzioni per rimanere costantemente aggiornata". Dalle 20 di questa sera e per quasi due ore si registra la mancanza di corrente in zona Sempione-Piero della Francesca.

Sul sito internet della società possiamo verificare la situazione, ma anche avere alcuni consigli per evitare un sovraccarico della rete. Sulla pagina si legge infatti: "Siamo costantemente impegnati a mantenere la rete elettrica efficiente e in grado di soddisfare le crescenti richieste di energia, intervenendo prontamente qualora fosse necessario. Seguendo pochi semplici consigli, possiamo ridurre i consumi e attenuare il carico sulla rete elettrica cittadina, soprattutto in estate. In questo modo possiamo utilizzare i nostri elettrodomestici e avere sempre il giusto comfort, nel rispetto dell’ambiente". I consigli che vengono dati sono i seguenti: in estate impostare i climatizzatori a una temperatura non inferiore ai 27° (meno 2° di tolleranza), mentre in inverno a non più di 19° (più 2° di tolleranza); accendere lavatrice e lavastoviglie in serata, a pieno carico e a temperature basse; stare attenti a non lasciare gli elettrodomestici in stand-by; ricordarsi di spegnere le luci nelle stanze non utilizzate; chiudere le finestre e fare ombra in casa se ci sono condizionatori accesi, e chiudere le porte nei negozi; acquistare elettrodomestici con classe energetica alta (dalla A alla A+++); accendere solo gli apparecchi che vengono usati; non posizionare cibi caldi nel frigorifero.

"Una situazione da terzo mondo"

Sulla pagina Facebook del Comune di Milano si legge: “Manca la corrente a casa tua? Verifica lo stato della tua fornitura, scopri e segnala le interruzioni della rete elettrica in corso e conosci gli eventuali tempi di ripristino. Per scoprire lo stato della fornitura collegati al sito www.unareti.it e clicca su “Verifica ora”, oppure scrivi tramite WhatsApp o SMS al numero 339 995 8463 per avere informazioni sul disservizio, fornendo il tuo codice identificativo dell'utenza (denominato numero POD) o il tuo indirizzo”. Viene comunicato che è anche attivo il numero verde 800 933 301 per parlare con un operatore. Subito sotto il post si possono leggere i commenti al vetriolo dei cittadini. Una residente racconta che nella sua zona, a Niguarda, hanno chiuso due supermercati per mancanza di corrente. Un’altra che è stata lontana da Milano per una settimana e che quando è tornata a casa ha dovuto buttare tutto quello che c’era nel freezer. E ancora: “Siamo da 5 ore senza elettricità, e la cosa si ripeta da troppo giorni. Milano terzo mondo”, o anche “È una vergogna, è Milano, non una città del terzo mondo. Ieri 2 ore e mezza di interruzione, oggi sono già 3 ore che siamo senza corrente in bicocca. Ma vi rendete conto che è criminale lasciare la gente per ore senza elettricità?” .

Sono tanti coloro che paragonano la città simbolo del Nord al terzo mondo. C’è anche chi si rivolge al sindaco chiedendo spiegazioni: “Ieri 13 ore senza elettricità e oggi siamo ancora qui senza … Sindaco cerchiamo di capirne le cause?”. E su Twitter la situazione non è migliore. Anche le comunicazioni che vengono date dalla società sul suo sito internet non sembrano affidabili visto che sono tanti i cittadini che avvertono Unareti che il guasto, che sulla pagina internet risulterebbe risolto, è invece ancora in corso. “Il blackout sul sito viene dato per risolto nella mia via in zona Portello ma siamo senza corrente dalle 17. Non siete affidabili manco su quello” , il commento esasperato di un residente. Gli insulti poi non si riesce nemmeno a contarli.