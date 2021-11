La "truffa del foglio": così le rom ti rapinano

Distraeva le vittime col "trucchetto del foglio" poi le depredava degli effetti personali. Così una ventenne di nazionalità rom ha messo a segno una lunga serie di colpi per le vie del centro di Milano. Fermata da un agente fuori servizio è stata arrestata - per la quarta volta - con l'ipotesi di reato per furto. Nelle pagine di un volantino piegato a metà aveva nascosto uno smarphone appena rubato al cliente di un ristorante.

Il "trucchetto del foglio"

" Scusi, sarebbe così gentile da darmi un'indicazione? ". Era più o meno questa la richiesta con cui la ventenne rom - "ladra professionista" - agganciava gli sconosciuti: uomini e donne di tutte le età che passaggevano indisturbati per le vie del capoluogo lombardo. Armata di un foglietto si avvicinava alla vittima di turno per chiedere un'informazione. Così, mentre il malcapitato si prodigava per aiutarla, la giovane gli sfilava abilmente - dalle tasche o dalla borsa - portafogli e cellullare. Dopodiché se la dava a gambe levate col bottino.

Il fermo

Una tecnica collaudata (quella del foglietto) che avrebbe funzionato alla perfezione fino a quando, nella giornata di venerdì 5 novembre, la ventenne è stata colta con le mani nel sacco. Stando a quanto riporta Milano Today, un agente di polizia fuori servizio ha notato la giovane in fuga da uomo che la inseguiva lungo via Torino. Insospettito dalla circostanza, il poliziotto ha fermato la rom per chiedere spiegazioni. Nel giro di qualche secondo è sopraggiunto anche lo sconosciuto che le stava alle calcagna. Secondo quanto accertato, la fuggitiva gli aveva appena sottratto lo smartphone che successivamente aveva nascosto in un volantino piegato a metà. Poco prima, in piazza San Babila, una signora sarebbe stata vittima dello stesso raggiro col foglietto e derubata di alcuni effetti personali.

Chi è la rom arrestata

A quanto pare, la giovane non era nuova alle Forze dell'Ordine. Già in passato era stata denunciata per rapina. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, la rom agiva sempre col medesimo modus operandi per le vie di Milano. A seguito degli accertamenti di routine, la ventenne è stata tratta in arresto con l'ipotesi di reato per furto.