Biglietti del metrò usati rivenduti a metà prezzo: il business dei bagarini

Biglietti usati rinvenduti a metà prezzo. Accade nelle stazioni della metropolitana di Milano dove i bagarini rivendono i tagliandini per viaggiare al costo di 1 euro (la tariffa è di 2). È il nuovo business sotterraneo che, a quanto racconta la giornalista Sara Bettoni in un articolo pubblicato sul Corriere.it, consente ai rivenditori (chiaramente abusivi) di racimolare un bel po' di spiccioli a fine giornata.

Il modus operandi

Uomini "d'affari a scrocco", verrebbe da dire. In realtà, pare si tratti per lo più di ragazzi giovani e dall'aspetto apparentemente innocuo. La giornalista del Corriere ne ha "beccato" uno alla fermata di Lampugnano, sulla linea rossa del metrò. " Un sabato pomeriggio in cui si inizia a sentire l'autunno. - esordisce la cronista nell'articolo - Un ventenne alto e di colore sta in piedi davanti all'uscita. Gioca con un pacchetto di biglietti Atm che tiene nella mano sinistra. Saranno almeno una ventina. Aspetta che il treno sotterraneo si fermi e che i passeggeri si riersino i banchina e poi risalgano le scale ". A quel punto, scatta il piano: il ragazzo individua una coppia di turisti tedeschi. Chiede loro se possono cedergli il ticket (forse lascia intendere che non abbia abbastanza monete per comprarne uno nuovo? Chissà). I due malcapitati, ignari delle reali intenzioni del giovane, accettano di regalagli il tagliandino. E qui cominciano le "trattative". Il bagarino punta dritto ad un uomo intento ad acquistare il biglietto alla macchinetta dell'Atm. Gli propone l'affare: solo 1 euro per raggiungere il centro. Il potenziale cliente rifiuta. L'abusivo non dermorde e, dopo un paio di offerte andate a vuoto, riesce a concludere una trattativa con un altro acquirente. E via così, fino all'ultima corsa del metrò.

Il business

Il business dei biglietti di viaggio rivenduti a metà prezzo non è nuovo. Ne aveva parlato, tempo fa, anche Max Laudadio, noto inviato di "Striscia La Notizia". Tutto è cominciato nel 2019 quando, cioè, il costo del ticket per viaggiare a Milano è passato da 1,50 a 2 euro ed è stata introdotta anche la possibilità di entrare (più volte) con lo stesso tagliandino nella metropolitana (fino a un massimo di 90 minuti). Quanto ai guadagni dei bagarini, ovviamente, è difficile fare delle stime esatte. Fatto che sta che il fenomeno persiste nonostante l'impegno delle forze dell'Ordine e degli operatori del Polmetro.