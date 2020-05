Capuozzo smaschera il governo: la verità sulla folla ai Navigli

"Ecco gettato l'osso da mordicchiare a un'opinione pubblica nervosa. La folla sui Navigli, ripresa da teleobbiettivi" , questo l'incipit di un post su Facebook del giornalista Toni Capuozzo che sottolinea con disappunto l'eccessivo clamore mediatico generato dalle immagini della folla sui navigli di Milano a pochi giorni dalla prima "riapertura" del Paese.

Immagini che hanno fatto il giro del web e provocato numerose ed a volte rabbiose reazioni, non solo da parte degli internauti italiani, ma anche nel mondo della politica.

Tra i primi ad insorgere dinanzi a quelle foto ed ai filmati ripresi da alcuni passanti il sindaco di Milano Beppe Sala: "Quando c'è da ringraziare i milanesi per il comportamento virtuoso sono il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono i momenti in cui c'è da inca***rsi e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose" , aveva sbottato il sindaco, promettendo ripercussioni in caso di nuovi episodi di non rispetto del buon senso nella prima fase di riapertuta. "Questo è un ultimatum" , aveva minacciato Sala, "O cambiamo oggi o io domani prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli piuttosto che chiudo l'asporto e poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere" .

Al primo cittadino aveva fatto eco anche Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega alla sicurezza: "Abbiamo bisogno di capire che le esagerazioni non portano a nulla di buono. E siccome la lezione la abbiamo imparata con l'esperienza, i Navigli che pullulano di persone tutte vicine vicine e senza mascherina, bevendo e scherzando come fossimo nella fase 8... anche no" , si era lamentata.

Toni Capuozzo invece si scaglia contro l'eccessivo peso dato alla vicenda, come se da essa dovesse dipendere l'intero destino del Paese, a causa di ciò che è stato definito come non rispetto delle accortezze da mantenere anche nella cosiddetta Fase 2 da parte di quella folla di persone. "È colpa loro: se ritorna il contagio, se non ci sono mascherine a 50 cents, se l'app Immuni non solo è indiscreta ma non si è proprio vista, se come fecero ai tempi della fuga al sud, annunciano il decreto "torna in cella mafioso" in anticipo, se le banche non danno i prestiti, se fare i tamponi è per pochi" , ironizza il giornalista.

"Quando ero un giovane giornalista mi insegnarono che fa notizia il postino che morde il cane, non il contrario, che è cosa scontata" , spiega ancora Capuozzo. "Non sono poche centinaia di astinenti da aperitivo a fare notizia, ma milioni di italiani, anche in zone salve, che sorprendentemente rispettano le regole" , conclude.

"Sono molte di più le persone che le regole non le rispettano nonostante ci sia qualcuno costretto a farlo loro notare ogni minuto" , dice una donna replicando al post. "Questo perché molti di loro non hanno capito e non hanno toccato con mano la difficile realtà che stiamo vivendo e vivono in maniera superficiale e menefreghista una situazione che invece è molto seria" . Una realtà che il giornalista non nega: "Ne sono convinto. Ma da lì a pensare che tutto dipenda da qualche centinaio di persone incaute, ne passa..." , replica Capuozzo.