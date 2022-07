Diaz 7, serata a tutto divertimento con Giuseppe Braida

La comicità è il filo conduttore della serata-evento organizzata questo giovedì 7 luglio nell’affascinante cornice del Diaz 7, il locale di tendenza a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano.

Un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere grazie alla straordinaria partecipazione di un comico d’eccezione come Giuseppe Braida, detto Beppe -, comico, cabarettista e conduttore televisivo che ha conquistato il pubblico di tutta Italia grazie alla sua partecipazione a programmi di fama come Zelig, Colorado e Buona Domenica a intrattenere e lasciare senza fiato il pubblico.

Perfetta anche la location per esaltare momenti di piacere e divertimento. Da un lato la dimensione innovativa dello spazio favorita dalle pareti ledwall e dall’altro la sapiente cultura del buon cibo e del buon vino, ingredienti indispensabili per premiare il palato.

Quella del prossimo 7 luglio è infatti un’occasione da non perdere anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità.

Ad attendere gli ospiti sarà una serata piacevole di inizio estate e in totale relax per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 è libero fino a esaurimento posti ed è preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori. Insomma, non occorre altro se non lasciarsi trasportare e sedurre, dal cibo e dalle risate.

Modalità di prenotazione sia per cena con spettacolo (Inizio ore 20.00 - 25 euro con ricette gourmet) o solo spettacolo (inizio ore 21.00 – ingresso gratuito); accesso in sala vietato ai minori di 18 anni: i scriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00)

chiamare il numero 3346305677. Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.