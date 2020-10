I no global "cancellano" corso Colombo

I centri sociali si sono messi in testa di riscrivere la storia. A pochi giorni dall'anniversario della scoperta dell'America, ieri notte con un blitz gli attivisti del «Cantiere» hanno «ribattezzato» corso Cristoforo Colombo, in zona Porta Genova, in «corso Resistenza indigena». I no global hanno apposto una finta targa sotto quella in marmo che riporta l'indicazione toponomastica corretta e già che c'erano hanno appeso lungo la strada manifesti con la scritta «Le Amiriche non sono state scoperte, sono state massacrate». Atto rivendicato sulla pagina Facebook dove il centro sociale spiega che l'azione «fa parte della chiamata alle arti e della Decolonize the city, un'opera collettiva per decolonizzare la città a partire dai simboli che celebrano colonialismo, razzismo e violenza patriarcale. Sulla memoria si gioca una partita importante. La storia non è un elenco di fatti storici raccontati da una voce neutrale, ma è una storia scritta da chi detiene il potere di determinare che questa sia la storia unica». E semmai le forze dell'ordine questa volta volessero intervenire in diretta, il collettivo annuncia già che «il prossimo appuntamento della campagna di decolonizzazioni sarà domenica 18 ottobre ai Giardini di Porta Venezia, con la posa di una Statua alla memoria di Thomas Sankara, a 33 anni dal suo assassinio, una figura fondamentale per capire la storia del neocolonialismo odierno e gli effetti di una storia che nessuno vorrebbe affrontare, ricordare e rovesciare». A giugno sull'onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo in seguito all'uccisione di George Floyd a Minneapolis, giovani di altri centri sociali imbrattarono nei giardini a lui dedicati la statua di Indro Montanelli, accusato di aver preso in sposa una 14enne durante la guerra d'Etiopia. Un atto contestato anche dal sindaco e su cui è aperto un fascicolo in Procura. L'assessore regionale Fdi Riccardo De Corato ora chiede di «denunciare anche chi ha imbrattato la targa in corso Colombo».