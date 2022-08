Drogato, senza patente e con gamba ingessata: così il migrante ha ucciso bimbo in bici

La polizia locale di Milano ha tratto in arresto Nour Amdouni, il marocchino di 20 anni che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso un bambino di 12 anni non ancora compiuti, che stava passando in bici in via Bartolini. Mahanad Moubarak stava pedalando a bordo della sua bici nei pressi del ristorante-rosticceria di suo padre, in attesa che lui chiudesse il locale per poter tornare a casa. È quasi mezzanotte quando viene travolto dall'auto guidata da Amdouni, che lo uccide sul colpo.

Il migrante si è allontanato subito dal luogo dell'incidente, senza prestare soccorso al bambino. Testimoni raccontano che non ha nemmeno frenato dopo l'urto, salvo costituirsi alcune ore dopo. Sono serviti alcuni giorni agli inquirenti e alla procura per identificarlo, ma alla fine dopo un lungo lavoro sono riusciti a rintracciarlo e a trarlo in arresto. Amdouni, spiega la Procura, guidava senza patente, che non aveva mai preso, era sotto l'effetto di droga (thc) e aveva " la gamba sinistra ingessata ". Per lui, l'accusa è di omicidio stradale con l'aggravante della fuga.

Nour Amdouni ha origini marocchine e si è presentato agli investigatori solo alle 4.30 del mattino, quando le forze dell'ordine erano già sulle sue tracce. Alla polizia avrebbe semplicemente detto: " Ho investito una persona ". Ma il piccolo Mahanad Moubarak era già morto, stroncato a meno di 12 anni dall'incoscienza di Amdouni. In un primo momento, il 20enne è stato denunciato a piede libero ma in queste ore la polizia ha eseguito l'ordine di arresto nei suoi confronti. Amdouni guidava una smart intestata a un'azienda senza aver mai conseguito la patente di guida e nel suo fascicolo, preesistente, le forze dell'ordine hanno trovato precedenti denunce per spaccio.