"Ero senza patente". Così il marocchino è fuggito dopo aver falciato il bimbo

È un 20enne italiano di origini marocchine il pirata della strada che ha travolto e ucciso Mohanad Moubarak, il bambino di 11anni falciato mentre era in sella alla sua bici alla periferia nord ovest di Milano. Il presunto responsabile - con precedenti per spaccio, maltrattamenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale - è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso: tutti reati aggravati dal fatto che fosse sprovvisto di patente (mai conseguita).

La confessione: "Non l'ho visto"

La tragedia si è consumata attorno alla mezzanotte di lunedì 8 agosto. Ma il 20enne marocchino si è consegnato alla polizia Stradale all'alba di martedì mattina, verso le 4 e 30. Quando ha visto il corpo di Mohanad sbalzare dalla bicicletta, e poi precipitare rovinosamente sull'asfalto, ha schiacciato il piede sull'acceleratore ed è scappato. " Non l'ho visto sbucare. Sono scappato perché ero senza patente. Ho avuto paura ", ha raccontato al pm Rosario Ferracane. L'alcol test ha dato esito negativo ma bisognerà attendere il risultato degli esami tossicologici per poter escludere che il 20enne fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per certo, invece, l'auto nelle sue disponibilità risulta intestata alla ditta per cui lavora.

La dinamica dell'incidente

L'impatto mortale è avvenuto all'incrocio tra via Bartolini e viale Monte Ceneri. Secondo quanto ricostruito sinora dagli investigatori, sia la bici che l'auto procedevano nella stessa direzione. Poi la smart pirata ha preso in pieno il piccolo Mohanad trascinandolo per circa una ventina di metri sull'asfalto. La dinamica esatta dell'incidente, però, non è ancora stata dettagliata poiché, come ben precisa il quotidiano La Nazione, in quel tratto le telecamere sono poche e, a quanto pare, nessun testimone era presente al momento dell'investimento.

Il dolore dei familiari