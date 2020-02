Milano, il Duomo riapre ai turisti a partire dal 2 marzo

Il Duomo di Milano riapre le porte ai turisti. Dopo la chiusura obbligata dei giorni scorsi, la cattedrale meneghina sarà di nuovo accessibile ai visitatori a partire dal prossimo lunedì 2 marzo.

La notizia che tutti i milanesi attendevano in trepidante attesa è finalmente arrivata: il simbolo per eccellenza del capoluogo lombardo riaprirà i battenti dalla settimana prossima. A darne comunicazione, nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio, è stato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa a palazzo Lombardia (Milano) sull'emergenza coronavirus. " La Fabbrica del Duomo mi ha comunicato la volontà di aprire ai turisti in maniera contingentata una parte del Duomo ", ha riferito Gallera ai giornalisti presenti in sala.

In attesa di nuove disposizioni da parte della Regione Lombardia, al momento, la riapertura sarà veicolata da precise disposizioni emandate dall'ente preposto alla conservazione e valorizzazione della storica cattedrale milanes. Stando a quanto si apprende, infatti, soltanto una parte della struttura sarà accessibile ai turisti, gli ingressi saranno ben scaglionati con attive solo le biglietterie online. "È una chiesa molto particolare, viene riaperta in maniera molto gestita: pochi alla volta, ingressi scaglionati, con le biglietterie online . - continua l'assessore - C'è la volontà di tener fede all'obiettivo che ha ispirato da un lato agli obiettivi dell'ordinanza, ma dall'altro rendere fruibile un museo nazionale come il Duomo" . Insomma, un ritorno (prudente) alla normalità dopo una lunga settima di austerità sociale e religiosa.

A seguito dell'ordinanza emessa al 22 febbraio 2020 (la specifica ministeriale sull'emergenza coronavirus) il Duomo era stato costretto a chiudere il suo splendido portone bronzeo per tutelare i visitatori dall'eventualità di un contagio. Soltanto l'area riservata alla preghiera non è mai stata interdetta ai fedeli previa sospensione, però, delle messe. Quanto invece alla celebrazione eucaristica feriale, fino a domenica 1 marzo, è prevista una programmazione straordinaria sul portale dell'Arcediocesi di Milano (www.chiesadimilano.it) e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre). Sul portale dell’Arcidiocesi, inoltre, sono costantemente aggiornate le informazioni relative agli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media. Ulteriori informazioni saranno diffuse dall'ente di Cura dell'antica cattedrale, La Fabbrica del Duomo , che a breve confermerà la lieta notizia diffusa dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai residenti della città meneghina che si avviano verso un rassicurante ripristino della normalità.