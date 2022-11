"Un nuovo Pgt e oneri di urbanizzazione più alti"

Riequilibrio degli oneri di urbanizzazione e una revisione del Pgt. E un piano di sviluppo dell'housing sociale: questa la road map dell'assessorato allo Rigenerazione urbana del Comune. A fronte di una raccolta record degli oneri di urbanizzazione nel 2022 per 200 milioni di euro, merito dei progetti di rigenerazione urbana che arriveranno a quota a 150 per un investimento di 14 miliardi di euro entro il 2030, e dell'aumento del valore immobiliare di alcune zone, pari anche al 40 per cento, il Comune sta predisponendo una delibera per adeguare gli oneri di urbanizzazione al valore di alcune zone di Milano. Oltre al centro storico, City Life e Porta Nuova, tanto per fare degli esempi. Per progetti immobiliari realizzati nelle zone più quotate della città verranno richiesti corrispettivi maggiorati in proporzione all'aumento del valore della zona, che potranno però essere impiegati in zone periferiche.

Così cambia anche la concezione della città, dopo la pandemia e la guerra: Milano punta a diventare sempre più policentrica quindi con servizi e infrastrutture diffuse. «Per questo è necessario - spiega l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -mettere mano al piano di governo del territorio, entro il 2024. Da potenziare i servizi di prima necessità ma anche strutture sportive e culturali nei quartieri meno centrali e la connessione di trasporto pubblico. Per questo chiederemo anche la collaborazione del terzo settore. Infine è necessario puntare sul l'housing sociale per rispondere alle esigenze di giovani, lavoratori e studenti che non possono più permettersi di vivere in città». Sono 8mila gli alloggi da realizzare da qui al 2030.

Della Milano del futuro se ne parlerà da oggi all'8 novembre al Forum della Rigenerazione Urbana, organizzato da Palazzo Marino: «Cinque incontri pubblici, un workshop dedicato al quartiere Crescenzago-Rubattino e tre itinerari che, nel fine settimana, guideranno i partecipanti nella scoperta del futuro di altrettante aree della città, oggetto di interventi che ne cambieranno radicalmente il volto: Rubattino, Bovisa e l'ex Macello. I primi incontri, oggi e domani si terranno a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti. Gli incontri sono liberi e gratuiti, mentre per il workshop e per partecipare agli itinerari è richiesta l'iscrizione. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming sul sito del Comune.