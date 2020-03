Operatività ridotta a Malpensa chiuso un satellite del T1

Operatività ridotta all’aeroporto di Milano Malpensa dove Sea ha chiuso il Satellite centrale del Terminal 1 dello scalo a causa della crisi del traffico aereo provocata dall'emergenza sanitaria Coronavirus.

Scelta imposta, data la situazione, che ha l'obiettivo di contenere i costi causati dalla drastica riduzione di passeggeri in arrivo e in partenza per la cancellazione dei voli e la riduzione dei collegamenti da parte di molte compagnie aeree e in seguito alle ultime disposizioni del governo. Al Terminal 1, chiuso quindi per un terzo, restano operativi gli altri due satelliti dedicati ai voli nazionali e quelli non Schengen.

Aperto completamente, invece, il Terminal 2 dove ha la sua base easyJet, che ha però ha ridotto molti collegamenti. Attività normale per quanto riguarda la Cargo City - la più grande d’Italia - dove gli aerei possono decollare a atterrare perché è consentita la libera circolazione delle merci.

Gli aeroporti del Nord Italia hanno perso in questo periodo, secondo i dati di Assaeroporti, circa il 70% del traffico che significa circa 160mila passeggeri al giorno rispetto allo stesso periodo del 2019.