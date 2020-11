Ospedali ancora in crisi Al Sacco si sperimenta nuovo vaccino anti Covid

(...) Sul fronte dei vaccini anti influenzali continua il botta e risposta tra chi ne lamenta la carenza, con i medici di base in testa, e la Regione. Quest'ultima ieri ha comunicato che sono circa 1 milione e 800mila le dosi distribuite finora a medici di medicina generale, Asst ed Rsa in Lombardia. Degli ulteriori 700mila vaccini acquistati, 50mila verranno distribuiti entro oggi, 200mila entro il 30 novembre, 200mila entro i primi 15 giorni di dicembre. Secondo il rendiconto di chi somministra il farmaco, del milione e 800mila dosi ne sono state iniettate ai cittadini 410mila.

Il Pirellone dunque sottolinea come, nonostante i ritardi dovuti a problemi di consegna da parte delle ditte fornitrici che si stanno verificando in tutte le regioni, nelle prossime settimane potranno essere vaccinati più di 1 milione e 200mila over 65. Nel frattempo, assicura la Regione, arriveranno le altre dosi acquistate e non ancora consegnate. «Le difficoltà - segnala Palazzo Lombardia - e i ritardi nella programmazione degli appuntamenti sono dovuti sempre a ritardi nelle consegne. Comunque si sta lavorando per recuperare gli arretrati grazie anche ai numerosi punti vaccinali aperti anche in collaborazione con il personale dell'esercito. Si coglie inoltre l'occasione per sottolineare che sono stati messi immediatamente a disposizione da parte di Ats e Asst gli aghi che alcuni medici di medicina generale non hanno ricevuto all'interno dei kit».

Dal Sacco invece arriva una buona notizia. Molto presto, nelle prossime settimane, partirà presso l'ospedale la sperimentazione di un vaccino anti Covid-19. Lo ha annunciato il direttore di Malattie infettive Massimo Galli in un'intervista a Rtl 102.5, candidandosi come volontario in questa fase di ricerca. «La nota di ottimismo che mi sento di dare arriva dal vaccino - ha detto Galli dopo aver messo in guardia sui rischi del prossimo Natale -. Siamo tutti un po' indispettiti dalla politica degli annunci. Continuiamo a vedere una gara a chi ha il vaccino migliore. Se questa fosse una gara nei fatti e non solo negli annunci sarebbe una bellissima cosa. Credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto su uno dei vaccini anti Covid presso il mio centro. Credo che se scoprirò che il ruolo di principal investigator e di responsabile non è in conflitto con quello di volontario sarò tra i primi a fare questa vaccinazione».

Ieri infine è entrato in funzione un nuovo drive through presso la caserma «Ugo Mara» di Solbiate Olona, proprio in provincia di Varese, sede del Comando di reazione rapida della Nato in Italia (NRDC-ITA). Il centro effettua tamponi molecolari ai cittadini di tutta la provincia. La struttura è stata realizzata nell'area parcheggio della base militare in uno spazio complessivo esteso per circa 9mila metri quadrati. L'obbiettivo è effettuare circa 800 tamponi molecolari dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, con prenotazione presso Ats Insubria.

Cristina Bassi