"Partite Iva in campo per un assessorato ad hoc"

Valeria Sala, coordinatrice regionale dell'associazione Autonomi e Partite Iva. Alle prossime comunali scenderete in campo?

«Candideremo due esponenti in consiglio comunale e due in ogni Municipio come indipendenti nella lista della Lega. Scendiamo in campo per autorappresentarci».

Chi correrà per il Comune?

«Ada Manzoni, una professionista in gamba che tratta immobili di pregio, e Alessandro Norci, libero professionista che collabora anche con Striscia la Notizia e combatte le truffe digitali sul web».

Perchè avete scelto la Lega?

«Con Matteo Salvini c'è un accordo a livello nazionale, si è impegnato ad istituire d'ufficio un assessorato e uno sportello dedicato alle Partite Iva in tutti i Comuni governati dalla Lega. Ma non abbiamo colore politico, andremo Comune per Comune a chiedere di istituire lo sportello, sarà un lavoro più duro».

Cinisello Balsamo è stato il primo in Italia a istituire un assessorato ad hoc.

«A maggio, il sindaco leghista Giacomo Ghilardi ha tenuto le deleghe e abbiamo creato un gruppo di lavoro, le onde civiche, che vanno sulle strade a incontrare ambulanti o titolari di esercizi per informare che esiste le sportello e cosa offre, è un servizio molto concreto. Esistono possibilità di accesso al credito a fondo perduto ma molti autonomi non lo sanno o hanno difficoltà ad accedere. E a settembre lanceremo un servizio con Google e Tim per associati a Confesercenti Lombardia e partite Iva dove c'è lo sportello».

Di cosa si tratta?

«Corsi on demand gratuiti per farsi conoscere on line o attivare l'e-commerce. Lo chiamiamo risorgimento digitale, molti piccoli esercizi vivono di business locale ma non hanno un'identità sul web e rischiano di implodere».

La pandemia ha dato un colpo alle Partite Iva?

«L'associazione è nata un anno prima ma la pandemia ha accentuato i problemi di una categoria che è super tassata e viene accusata di evadere. C'erano 8 milioni di partite Iva, sono scese alla metà, chi resiste è un eroe. I sostegni sono arrivati tardi e in misura insufficiente, molti hanno chiuso. Abbiamo fornito supporto fiscale e psicologico, non sa quante persone depresse volevano farla finita. A Milano si sono avvicinati a noi anche le partite Iva straniere».

Ad esempio?

«La comunità cinese conta 700 ristoratori con Partita Iva, viviamo gli stessi problemi. Idem la comunità filippina, in Municipio 9 candideremo un loro esponente di spicco, Joselito Gandia».

Il candidato del centrodestra Luca Bernardo vuole abolire Area B e ridurre Area C, cosa ne pensa?

«La viabilità va riformata totalmente, la pista in Buenos Aires è stata concepita male, Area B è inutile, penalizza esercizi e lavoratori. E l'Ecopass della Moratti aveva un senso ambientale, Area C è una tassa di ingresso».