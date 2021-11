Biden e il "pisolino" alla Cop26. Scoppia la polemica: "Imbarazzante"

Colpo di sonno per Joe Biden, 79 anni, durante l'assemblea Cop26 di Glasgow. Il presidente degli Stati Uniti d'America è stato pizzicato da un video diventato virale sui social mentre, con gli occhi chiusi e la testa pesante, per 22 secondi sembra estraniarsi completamente dalla conferenza. Questo breve filmato, che dura in tutto un minuto, ha rapidamente fatto il giro del mondo e inescato la polemica, tanto negli Stati Uniti quanto nel resto del mondo.

Joe Biden, che i suoi oppositori chiamano anche Sleepy Joe (e mai nome fu più azzeccato) è arrivato in Scozia direttamente da Roma, dove ha preso parte al G20. Sono certamente stati due giorni intensi quelli italiani per il presidente degli Stati Uniti, sul quale ha probabilmente inciso anche il fuso orario. Il video finito in rete e diventato virale riprende in realtà due momenti distinti in cui Joe Biden sembra proprio dormire. Una prima volta, infatti, le telecamere lo riprendono mentre chiude gli occhi per 7 secondi, poi li riapre e annuisce. Ma passano pochi istanti prima che, vinto dalla stanchezza, Joe Biden chiude nuovamente gli occhi, stavolta per un tempo ben più lungo. A scuoterlo dal torpore ci ha pensato un suo collaboratore che, avvicinatosi a lui, gli dice qualcosa. A quel punto Sleepy Joe si strofina gli occhi e continua a seguire l'intervento in corso.

Il pisolino di Joe Biden ha coinciso con l'intervento di Eddie Ndopu, attivista per i diritti dei disabili. Inevitabile che il colpo di sonno del presidente degli Stati Uniti abbia generato molte polemiche, soprattutto oltreoceano, dove diversi esponenti repubblicani, ma anche semplici cittadini, hanno definito "imbarazzante" l'atteggiamento di Joe Biden. Il primo a condividere il video sui social è stato un giornalista del Washington post, che ha commentato: " Biden sembra addormentarsi durante i discorsi di apertura della Cop26 ". Gli poi fatto eco l'Nbc: " Sembra che stesse sonnecchiando ". Kayleigh Mc Enamy, giornalista, riconvidendo il video, ha aggiunto: " Una sfortunata metafora per la presidenza Biden ". Il profilo satirico Rnc Research, incentrato proprio sul presidente Usa, non si è fatto sfuggire l'occasione: " Sleepy Joe Biden è all'altezza del suo nome! ".