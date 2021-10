Le sfide del secolo che cresce alla Fondazione Feltrinelli

È Sfide il tema del secondo incontro de Il secolo che cresce il ciclo a cura di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, dedicato alle sfide da affrontare per rendere possibile la costruzione di un nuovo futuro che si tiene martedì 12 ottobre alle 18.30 alla Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5) e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione. Partecipano Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo e Cristina Pozzi, board member, coo e head of Contents di Treccani Futura, introdotti da Massimiliano Tarantino direttore di Fondazione G. Feltrinelli ed Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano

Le grandi città italiane, e Milano in particolare, si chiedono come, partendo da nuove proposte e finanziamenti in grado di creare opportunità economiche e tradursi in lavoro e sviluppo per il territorio, possono risultare ancora attrattive dopo il periodo buio causato dal Covid. Per questo "Il secolo che cresce" mette in connessione testimoni della storia economica, finanziaria e imprenditoriale del Paese con i protagonisti e le sfide di oggi, per rispondere alle domande del presente e provare a elaborare nuove prospettive di sviluppo più efficienti, giuste, inclusive.

Occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che storicamente le grandi crisi hanno delineato e che chiede a tutti di immaginare una ripartenza altrettanto grande, che non lasci indietro nessuno.

Il terzo appuntamento dal titolo Equità è in calendario per il 21 ottobre alle 18.30 con Marta Dassù, senior advisor European Affairs dell’Aspen Institute Italia, direttrice di Aspenia e Lucia Chierchia, managing partner della start-up Gellify. Il ciclo prosegue il 26 ottobre con Giuseppe Guzzetti, politico, banchiere e filantropo e Raffaele Mauro, managing director di Endeavor Italia, sul tema Solidarietà, e si chiuderà il 5 novembre con l’incontro Visione.

Alla pagina https://www.youtube.com/watch?v=85FnNeEqSPE è possibile rivedere il primo incontro Ricostruzione e salute che ha inaugurato il ciclo di appuntamenti con gli interventi di Luigi Roth, Alice Valsecchi, Carlo Bonomi ed Enrico Pazzali



