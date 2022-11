"La sinistra fa cassa sulla pelle dei cittadini". Così Sala rimpingua il bilancio

Come cerca, riuscendoci, di fare cassa il Comune di Milano? Con gli automobilisti. Sono tanti i comuni italiani che utilizzando gli autovelox come facile sistema per rimpinguare le casse dell'amministrazione e, considerando i grandi numeri di una città come Milano, è facile intuire come sia semplice, per la giunta di Beppe Sala, mettere a bilancio centinaia di migliaia di euro al mese con questo strumento.

A smascherare le cifre dei ricavi dagli autovelox cittadini di Milano è stata Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare, che con un'interrogazione ha ottenuto la rendicontazione esatta di quanto entra ogni mese a Palazzo Marino. " Nei primi sei mesi del 2022 gli autovelox fissi hanno rilevato 149.374 infrazioni ai limiti alla velocità mentre quelli mobili 3.199: praticamente 847 multe al giorno. Un’autentica follia ", ha spiegato Silvia Sardone, sottolineando l'enormità di contravvenzioni che vengono emanate tutti i giorni, con conseguenti flussi cospicui di denaro che finiscono nelle casse del Comune, versati da cittadini che devono già fare i conti con tasse e vari obblighi fiscali, ai quali si aggiungono, come una tagliola, gli autovelox.

" Da gennaio a giugno gli autovelox fissi hanno fatto incassare 12,5 milioni di euro all’amministrazione comunale mentre quelli mobili oltre 650.000 euro: praticamente 73.000 euro ogni giorno giorno per le casse del Comune ", ha rivelato l'esponente della Lega: " La sinistra continua, sempre di più, a fare cassa sulla pelle dei milanesi e dei tanti pendolari che raggiungono la nostra città per motivi di lavoro, studio e salute ".