"Stop ai dubbi". Così Regione Lombardia fa chiarezza sul vaccino

Un gruppo di esperti per chiarire i dubbi sul vaccino contro il Covid-19. Un pomeriggio di approfondimento, quello di oggi a Palazzo Lombardia, durante il quale medici, immunologi e ricercatori rispondono alle domande inviate dai cittadini, nel corso di una diretta Facebook. Durante la trasmissione Stop ai dubbi, organizzata dalla Regione Lombardia, intervengono Sergio Abrignani, membro del Cts e immunologo dell'Università degli Studi di Milano, Andrea Gori, professore ordinario di Malattie Infettive all'Università degli Studi di Milano, Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto clinico Humanitas, Marina Picca, presidente della società italiana delle cure primarie pediatriche della Lombardia, il professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Moderatore e conduttore dell'incontro è Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in Lombardia. " Oltre mille domande arrivate, con dubbi di ogni tipo ", ha detto Giulia Gioda, Direttore di Mondosanità, introducendo gli ospiti presenti. " Sono molto grato a questi grandi esperti della materia che, nonostante i loro mille impegni, si sono messi a disposizione per favorire questo rapporto con i cittadini- ha aggiunto Guido Bertolaso- Questa è una comunicazione di carattere scientifico e divulgativo, con dei grandi esperti. Siamo qui per cercare di tranquillizzare chi ha dei problemi, che è preoccupato e chi non è sicuro. E lo fanno i personaggi che stanno dedicando la loro vita nell'affrontare e risolvere questo genere di problemi ".

Terza dose e anticorpi

Le prime domande affrontate riguardano le persone che hanno contratto l'infezione, che hanno chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di effettuare la seconda o la terza dose del vaccino e dopo quanto tempo. " Diciamo di aspettare almeno tre-sei mesi- ha risposto Sergio Abrignani- Non c'è una tempistica precisa. So che non c'è chiarezza definitiva, ma posso dire di stare sicuri, perché la maggior parte di medici che si sono infettati a marzo poi hanno fatto una dose a dicembre, quindi sicuramente non fa male ". In merito agli anticorpi, il professore Abrignani ha precisato che " non vi è un dato anticorpale correlato alla protezione. Non chiedete il dosaggio degli anticorpi, fate la terza dose senza guardare gli anticorpi ". Il professor Alberto Mantovani ha precisato che " vengono utilizzati i test anticorpali, ma non guidano la campagna vaccinale ". E ha aggiunto: "I vaccini non aumentano l'autoimmunità, non c'è nessuna evidenza che la vaccinazione aumenti le malattie autoimmuni ". Anche Andrea Gori ha ribadito che "l'indicazione della terza dose non è in base al valore anticorpale ". Per questo, i test anticorpali non sono legati alla somministrazione o meno della terza dose. Al contrario, ha precisato Bertolaso, effettuare questa procedura significherebbe solo " aumentare i costi della spesa sanitaria del Paese e perdere tempo ".

Effetti collaterali e terza dose

In merito ai possibili effetti colleterali causati dalla vaccinazione, febbre e mal di testa sono considerati quelli principali e " di solito durano 24-48 ore e poi spariscono completamente ". Inoltre, aggiunge Gori, " da quanto sta emergendo, la terza dose è tendenzialmente accolta meglio rispetto alle altre due dosi ". In ogni caso, ha precisato Giuzeppe Remuzzi, "febbre e mal di testa sono molto comuni, quindi non sono considerati qualcosa necessariamente da evitare e rappresentano la risposta del nostro organismo al vaccino. Il che non vuol dire che chi non ha avuto niente non ha risposto ". Non è detto, poi, che chi abbia avuto disturbi dopo la prima dose li abbia anche nelle vaccinazioni successive. " Conosciamo bene gli effetti collaterali a breve termine - ha aggiunto Marina Picca- l'idea di viverli come un momento in cui il nostro sistema immunitario sta funzionando bene ce li farà accettare ancora di più ".