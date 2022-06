Alle urne per 127 sindaci e i referendum giustizia. Ma c'è l'incubo affluenza

Election day. Si vota solo oggi dalle 7 alle 23 per scegliere 127 sindaci della Lombardia e per il Referendum sulla Giustizia. I Comuni al voto dovevano essere 128 ma a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, non si è presentato nessuno e quindi scatterà il commissariamento. Gli elettori lombardi chiamati alle urne sono poco più di un milione (1.044.753), si vota in 27 Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti e nei tre capoluoghi di provincia di Lodi (dove la leghista Sara Casanova cerca il bis), Monza (anche qui si ricandida l'azzurro Dario Allevi) e Como (dove il centrodestra prova a scalzare il centrosinistra con Giordano Molteni, scelto da Fdi). Sono 22 i Comuni al voto nella città metropolitana di Milano e tra le partite clou ci sono Sesto San Giovanni, Buccinasco, Cernusco, Abbiategrasso, Magenta, Garbagnate, Melegnano e Melzo. A Magenta vuole riconquistare per la terza volta la poltrona Luca Del Gobbo, che è consigliere regionale, è stato assessore al Pirellone durante la giunta Maroni ma ha già alle spalle dieci anni da primo cittadino nel Comune, tra il 2002 e il 2012. É sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi con l'Italia. Nel centrosinistra gli occhi sono puntati in particolare sulle sfide di Sesto e Lodi, i Comuni più grandi dove si presenta il «campo largo» Pd-M5S, saranno un test per le Regionali e le Politiche del 2023. Il centrodestra attende i risultati per valutare la tenuta della coalizione a un anno dal voto in Lombardia e sotto la lente c'è ovviamente la crescita di FdI (finora basata sui sondaggi) nella regione a trazione leghista. Ma sul giudizio complessivo e sulle partite clou pesa come un macigno l'affluenza, anche partite che in altri periodi si potrebbero chiudere al primo turno rischiano di finire al ballottaggio. É il primo weekend dopo la fine delle scuole.