Violenza sulle donne: oltre 300 casi nel 2021

Sono oltre 330 gli uomini autori di reati contro le donne e contro i minori seguiti nel 2021, cui si aggiungono 400 casi di maltrattamenti di minori solo lo scorso anno.

Il Presidio Criminologico Territoriale, servizio del Settore Sicurezza del Comune gestito dalla Cooperativa Sociale Cipm, si occupa di trattamento di uomini autori di reati contro le donne e contro i minori in un'ottica di prevenzione della recidiva, ma anche di soggetti che si sentono a rischio di compiere condotte lesive. Nel 2021, il 26,8 per cento delle persone trattate presso il Presidio del Comune, in tutto 330, è stato autore di maltrattamenti, il 25,3 per cento di abusi sessuali contro minori, il 16,7 per cento di abusi sessuali, il 13 per cento dei casi riguarda episodi di pedopornografia, l'11,3 per cento stalking. Il 42,5 per cento delle persone arriva al Presidio Criminologico su invito dell'avvocato, il 16,6 per cento dagli uffici locali per l'Esecuzione Penale Esterna, il 9,1 per cento dal carcere e l'8,6 per cento spontaneamente, il 23,2 per cento su sollecito del Tribunale Ordinario, delle Forze dell'ordine e dai servizi territoriali. Lavorare con gli uomini violenti che chiedono di essere aiutati significa prima di tutto aiutare le vittime, abbattere la recidiva e diffondere una cultura rispettosa della persona. Il Presidio esegue interventi di valutazione, trattamento criminologico individuale e di gruppo, monitoraggio dei comportamenti violenti e delle condotte antisociali, in costante interazione con le forze dell'ordine, la magistratura e gli istituti di pena.

Parallelamente il Nucleo della polizia locale specializzato nella Tutela di donne e minori nel 2021 ha trattato oltre 400 fascicoli di reati come maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, revenge porn e pedopornografia. Il nucleo specialistico, composto da un ufficiale e 22 agenti, opera in sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i minorenni. Lavora a stretto contatto con servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio, servizi antiviolenza presso i pronto soccorso degli ospedali sul territorio per promuovere linee guida univoche da applicare negli interventi a favore delle donne e dei minori vittime di reati.

A novembre sono ripresi i corsi di difesa personale femminile gratuiti «Sicurezza in Rosa»: il prossimo ciclo partirà il 15 marzo e proseguirà fino al 14 aprile. Le lezioni si svolgono nella Scuola del Corpo della Polizia locale, con l'obiettivo di fornire nozioni semplici ma utili per capire e prevenire le situazioni di potenziale rischio. Ogni ciclo si articola in dieci incontri con cadenza bisettimanale. I corsi sono aperti a tutte le donne, milanesi o presenti a Milano per la durata delle lezioni, anche minorenni e comunque senza limiti di età. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può scrivere a Pl.sicurezzainrosa@comune.milano.it.