World of Coffee, in scena con Host Milano gli Ambasciatori del Gusto

HostMilano e l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto danno vita a Chef & Coffee Lab, uno spazio-evento che coniuga l’innovazione e la tecnologia con la creatività degli chef per proporre nuove, accattivanti ricette che vedono protagonista il caffè come un insolito ma armonico ingrediente, dal 23 al 25 giugno al Centro Congressi Allianz MiCo di Milano, durante il World of Coffee che si svolge in Italia per la prima volta. Un appuntamento al quale non poteva mancare HostMilano, da sempre la manifestazione globale di riferimento per scoprire in anteprima l’innovazione e le tendenze di mercato nel mondo bar e caffè. Con una novità: quest’anno Host partecipa in partnership con Ambasciatori del Gusto, l’Associazione che esprime l’eccellenza della ristorazione e della pasticceria italiana in ogni suo aspetto e declinazione.

Tutti i giorni nel padiglione 3, stand H3-Q04 - ingresso Gate 3 Colleoni-Eginardo - si tenono due show-cooking (alle 12.00 e alle 16.30) durante i quali gli Ambasciatori del Gusto dimostreranno dal vivo come le tecnologie e le modalità di trasformazione che hanno scelto consentano loro di creare nuovi piatti dal gusto unico, anche con ingredienti che in passato era molto difficile utilizzare e proporre.

Alessandro Gilmozzi, presidente degli Ambasciatori del Gusto e patron del ristorante El Molin a Cavalese, ha proposto ad esempio spaghetti quadrati con burro affumicato, sarde di lago e caffè ottenuti tramite un processo di reidratazione dell’amido reso possibile da un’innovativa strumentazione (giovedì 23, ore 12.00), mentre l’executive chef Terry Giacomello utilizza gli ultrasuoni – tecnologia che in passato si poteva utilizzare solo a livello industriale – per completare la preparazione di una pasta con emulsione di cacio, capperi e olio al caffè arabica dalla texture omogenea (venerdì 24, ore 16.00).

Corrado Scaglione, patron de L’Osteria Lipen a Canonica Lambro (Triuggio), illustrerà come utilizza le funzioni avanzate dei forni di ultima generazione per ottenere un prodotto che non venga alterato in fase di cottura, in questo caso una pizza alla pala romana con grano maltato e alici del canale di Sicilia in conserva salata, adagiate su robiola di Roccaverano, guarnizione con limoni semicanditi e polvere di caffè (sabato 25, ore 12.00).

E ancora Alessandro Del Trotti, titolare della pasticceria Dolce Vita di Asti, spiegherà come le nuove tecnologie consentano di ottenere diverse consistenze nello stesso dolce mentre terminerà la preparazione del suo Armonia di Caffè, dove la cremosità della namelaka al caffè e della crema catalana alla vaniglia incontra gelé al caffè e cacao, crumble al cacao e cialdine al caramello (sabato 25, ore 16.30).

Il palinsesto completo degli show-cooking è disponibile cliccando qui, a fieramilano dal 13 al 17 ottobre, è la manifestazione più importante al mondo per il caffè grazie ai due settori dedicati Coffee, Tea e Bar, Macchine Caffè, Vending e soprattutto grazie allo storico Sic, il salone del caffe che riunisce tutta la filiera ogni due anni a Fiera Milano.

Per informazioni aggiornate: host.fieramilano.it; @HostMilano