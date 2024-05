Mister No l'aviatore verde dell'Amazzonia

C'è nell'immaginario dei fumetti un eroe «green» che da tempo si è ritirato dalle scene. Il suo nome è Mister No. Il suo creatore si nascondeva sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta, ma tutti sapevano che era Sergio Bonelli, in pratica il fratello di Tex Willer. Raccontava: «Mister No ha lo stesso fascino delle canzoni di Paolo Conte. Stessa musica. Stesse immagini». Ricorda: «Ho cominciato a raccontare Manaus nel 1970. Ero tornato da un lungo viaggio in Amazzonia. Innamorato. In quei posti c'era ancora il paradiso perduto. Terre sconosciute. La foresta era un mistero inespugnabile. Ancora negli anni '50 c'erano tribù che non avevano mai incontrato l'uomo bianco. Tutto questo è svanito, la terra non nasconde più segreti».

Mister No è un americano disincantato, che dopo la guerra ha lasciato New York per cercare un paradiso perduto. Il suo vero nome è Jerry Drake e il nomignolo gli è stato affibbiato da un generale giapponese per la sua propensione a rispondere sempre no. È un eroe controvoglia, uno spirito libero che cerca uno spazio dove rintanarsi con pochi amici, come Otto Kruger detto Esse-Esse. Dove non arrivano gli altri aerei, arriva il piccolo Piper di Mister No. In qualsiasi città e villaggio del Brasile e dei paesi vicini, ma soprattutto nel territorio coperto dall'immensa foresta amazzonica: l'estrema maneggevolezza del suo aereo, e la sua abilità di pilota, permette a Mister No di atterrare quasi in ogni punto della giungla selvaggia, e per larghi tratti inesplorata.

Dove non può arrivare in volo, Mister No arriva via fiume, percorrendo l'intrico di canali che costituiscono il bacino amazzonico con piroghe a motore chiamate «voador», oppure marciando attraverso la foresta umida e buia, dove il pericolo segue ogni passo degli avventurosi esploratori.

Dietro la sua rabbia c'è sempre un impulso morale: non accetta le ingiustizie del mondo, anche quando corrispondono alla «logica delle cose».