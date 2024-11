Il mito Metheny al Lirico. E dai Colla c'è Dickens

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamenti a Milano, nei prossimi giorni, a partire da oggi. Giorni di festività e pausa, nei quali - approfittando del tempo libero - si può godere delle proposte milanesi, a teatro, cinema, nelle sale da concerto.

Ma partiamo col ricordare le mostre, aspettando il 3 novembre, prima domenica del mese, il che vuol dire musei aperti. Ha appena aperto l'esposizione dedicata al fotografo Carlo Orsi, a Palazzo Morando: il titolo dice tutto, «Miracolo a Milano». Interessante quel che succede alla Fondazione Prada, dove si può visitare il lavoro dell'artista Meriem Bennani (1988), ovvero un ambiente multisensoriale, con installazioni quali «Sole Crushing», una doppia orchestra di ciabatte infradito. E il film surreale «For Aicha», con animali antropomorfi, tra finzione e realtà. Dulcis in fundo, una chicca, un'esposizione agli ultimi giorni (stando ai programmi, termina il 7 dicembre). Si tratta de «La danza nel giardino». Samantha Lina espone una scelta di opere recenti, dipinti, sculture, collage, chine, disegni e installazioni. Accade allo Studio d'arte al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 63, Milano.

Avanti con la musica, in questo settore l'offerta milanese è sempre copiosa: al Teatro alla Scala, tappa dopo tappa stanno andando avanti le rappresentazioni de «L'oro del Reno», prologo del «Ring» di Wagner, e domenica, nell'ambito della stagione dell'Orchestra Filarmonica, si potrà assistere al recital del pianista Alessandro Taverna, dirige Fabio Luisi (ore 19,30). E passiamo ad altri generi.

In questo periodo grande presenza, in città, del jazz. Oggi, per il festival più grande dell'anno a Milano, dedicato a questi suoni, ovvero «JazzMi», alla Triennale va in scena Bill Frisell, fuoriclasse della chitarra, (ore 20 e 22) in quartetto con Gerard Clayton al pianoforte, Johnathan Blake alla batteria e Greg Tardy al sassofono e clarinetto presenta il meditativo «Four». Di più.

Sabato suona a Milano una leggenda del jazz, si esibisce al Lirico «Gaber» il chitarrista Pat Metheny (ore 21): un «live» molto atteso. Stessa serata - ma alla Triennale - un recital jazzistico con diverse star in campo, come Intra, De Piscopo e Rava, insieme alla Civica Jazz Band. Dal jazz alla musica cantautorale. Si ricorda che al Teatro Ouf Off sono in corso i concerti di Francesco De Gregori (fino al 23 novembre, dal 2 al 4 sempre alle ore 21). Dalla musica al teatro, dove l'offerta anche qui, è assai abbondante, qualche esempio.

Si va da «Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso», in scena da oggi a domenica ai Filodrammatici (a cura del Gruppo della Creta) a «Sul Lastrico» al Manzoni fino al 4, con in scena il comico Lastrico che racconta di sé. Altre idee, come quella, per gli appassionati di approcci più ricercati, di Paola Titinelli - proposta giocata sul suo archivio (domani e dopodomani) - presso lo Spazio Fattoria della Fabbrica del Vapore nell'ambito di «Danae Festival».

Per concludere: per i più piccoli, ma anche no, vista la raffinatezza della proposta, «Il canto di Natale», racconto di Charles Dickens, rappresentato all'Atelier Carlo Colla e Figli dal 2 al 17 novembre, protagoniste le marionette della celebre Compagnia.