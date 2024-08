12 telefoni nella lista dei cellulari obsoleti. Quali sono e che rischi si corrono nel continuare a utilizzarli

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ovvio, col passare del tempo i cellulari iniziano ad avere dei problemi e a non funzionare più in modo perfetto, ma non sono solo i guasti o le piccole imperfezioni che si accumulano a rendere difficile continuare a utilizzarli. A volte, infatti, è semplicemente la mancanza di supporto e di aggiornamenti da parte della casa produttrice a complicare tutto e a costringere alcuni utenti a mettere via il proprio smartphone anche se ancora perfettamente funzionante.

È questo il destino che attende 12 modelli targati Samsung, finiti di recente nella lista dei cellulari obsoleti. Ciò non significa dover obbligatoriamente sostituire il telefono: vista la cura maniacale che tanti danno al proprio, non è inusuale che anche a distanza di anni questo continui a funzionare in modo perfetto quasi come dopo il primo giorno di accensione. Le difficoltà possono invece eventualmente scaturire dal software, o più precisamente dagli aggiornamenti che consentono ad esso di essere sempre prestante e di contrastare bug, malfunzionamenti, problemi di compatibilità o minacce informatiche.

Tra i numerosi modelli realizzati e immessi sul mercato ogni anno, le case produttrici riescono a garantire aggiornamenti fondamentali per la sicurezza per un arco di tempo limitato, che di solito va da 3 fino a 5 anni. Ebbene la fine del supporto è ora arrivata per 12 modelli Samsung, alcuni dei quali molto famosi e anche relativamente recenti, trattandosi di cellulari usciti tra il 2020 e il 2021. Per la precisione si tratta di

Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, marzo 2020;

Galaxy Z Flip 5G, marzo 2020;

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, agosto 2020;

Galaxy Z Fold2, settembre 2020;

Galaxy S20 FE, ottobre 2020;

Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, gennaio 2021;

Galaxy A72, marzo 2021.

Come anticipato, i cellulari sopra menzionati non inizieranno improvvisamente a incepparsi: nel caso in cui tutte le funzioni siano operative e fruibili non c'è alcun problema nel continuare a utilizzarli. I rischi alla sicurezza aumenteranno invece col tempo. Iniziando a mancare il supporto, senza nuovi aggiornamenti tecnici, non vi saranno miglioramenti, ad esempio, sulla durata della batteria o sulla velocità del dispositivo. Poco male, dato che l'allarme scatta invece per quanto concerne l'aspetto della sicurezza contro eventuali attacchi informatici.

Senza le necessarie novità di protezione sarà infatti meno complesso per gli hackers bucare i

sistemi con trojan e virus. Con un po' di attenzione in più rispetto al solito e con una maggiore cura del dispositivo, comunque, i cellulari obsoleti potranno ancora continuare a essere utilizzati anche per qualche anno.