Apple Intelligence, Siri AI e controlli parentali: ecco tutte le novità di iOS 27

Come ogni giugno alla Worldwide Developers Conference Apple ha presentato in anteprima le novità del suo software in arrivo per tutti con l’iPhone in autunno. Con la versione test a disposizione degli sviluppatori che rivela le caratteristiche di quello che sarà iOS 27: il focus è sulle funzioni di intelligenza artificiale che migliorano Apple Intelligence e introducono Siri AI, una versione completamente nuova dell'assistente digitale più capace e con conoscenze più vaste. Quest’ultima, purtroppo, per il momento però non arriverà in Europa: bisognerà aspettare forse il prossimo anno. Vediamo comunque cosa prevede la nuova interfaccia utente di Cupertino.

Siri AI: l'assistente personale rivoluzionato dall'AI

Per Siri AI si tratta dell’aggiornamento più importante mai realizzato per l'assistente di Apple. La nuova versione è più capace e conversazionale, ee è integrata con tutti i prodotti Apple. Queste le funzionalità chiave:

Contesto personale Può cercare in messaggi, mail, foto e altri contenuti personale

Conoscenza Può rispondere a domande su qualsiasi argomento prendendo informazioni dal web

Lettura dello schermo Risponde a domande relative ai contenuti sullo schermo

Intelligenza visiva Disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro

Strumenti di scrittura Genera bozze da zero, personalizza tono e punteggiatura, corregge automaticamente

L'app Siri utilizza iCloud per sincronizzare privatamente la cronologia delle conversazioni su tutti i dispositivi dell'utente. Permettendo di iniziare a chattare su Mac e continuare su iPhone, iPad, Apple Watch o Apple Vision Pro.

Apple Intelligence con più privacy

L'ultima generazione di Apple Intelligence è basata su una nuova architettura appositamente progettata per proteggere la privacy dell'utente, che integra l'ultimo framework Apple Foundation Models nel cuore delle piattaforme Apple.

I nuovi Apple Foundation Models di ultima generazione sono sviluppati su misura in collaborazione con Google e i suoi modelli Gemini, permettendo esperienze Apple Intelligence altamente integrate. Questi modelli elaborano i dati in locale e sui server, utilizzando Private Cloud Compute. Il sistema non memorizza mai dati personali né li rende accessibili a nessuno, nemmeno ad Apple.

Nuove funzionalità nelle app quotidiane

Il nuovo rilascio del software di Apple introduce novità in molte applicazioni.

FOTO L'app Foto sfrutta modelli di immagine più potenti per fare modifiche senza alterare il momento originale:

Spatial Reframing Migliora la composizione dopo lo scatto, permettendo di toccare, trascinare e visualizzare in tempo reale cambi di prospettiva come se avesse riposizionato la fotocamera

Extend Espande le immagini per dare più spazio ai soggetti, raddrizzando orizzonti inclinati senza tagliare parti importanti

Ripulisci migliorato Rimuove distrazioni con riempimento più realistico anche in scene complesse

SynthID Filigrana nascosta automaticamente incluse nelle foto ritoccate con AI

SAFARI Nuovi strumenti trasformano il modo di navigare online con Safari, progettati nel pieno rispetto della privacy:

Raggruppamento automatico Raggruppa pannelli per argomento (per esempio, la pianificazione viaggio)

Notify Me Monitora modifiche su pagine web (prodotti disponibili, prezzi)

Descrivi un’estensione Creare estensioni personalizzate descrivendo ciò che vuole ottenere

PASSWORD L'app Password ora può correggere automaticamente password deboli e compromesse solo con un tap. Sfruttando Apple Intelligence e Safari, Password consente di navigare in modo sicuro fra i siti web per accedere agli account e aggiornarli con password sicure.

IMAGE PLAYGROUND Offre nuovi modi per creare immagini di alta qualità in ogni stile, ora anche in quello fotorealistico, grazie a un nuovo modello generativo eseguito su Private Cloud Compute.

MESSAGGI E MAIL Nei messaggi propone suggerimenti basati sul contesto delle conversazioni, aiuta a trovare foto giuste riconoscendo parole chiave, luoghi e persone; riguardo alle mail aiuta con suggerimenti più utili per interazione app di terze parti, oltre a fornire risposte veloci che tengono conto dello stile di scrittura personale. Con Call Context invece trova proattivamente informazioni pertinenti (codici conferma, numeri prenotazione) mostrando direttamente nell'app Telefono.

CALENDARIO Apple Intelligence consentirà di aggiungere o modificare eventi semplicemente descrivendo l'evento. Mentre l'utente digita, Calendario identifica contatti e luoghi, creando titolo per l'evento.

COMANDI RAPIDI Con “Describe a Shortcut”, l'utente fornisce una descrizione per mettere insieme tutte le azioni richieste, applicando modifiche descritte semplicemente.

Controlli parentali

Apple ha presentato una nuova suite di funzioni per aiutare i genitori a gestire contenuti, comunicazioni e tempi di utilizzo delle app. Ecco quelli principali:

Account per i minori Protezioni specifiche per fascia di età tutto il sistema

Ask to Browse Filtri per approvare ogni nuovo sito web in Safari

Limiti di tempo Limiti giornalieri per intrattenimento, giochi, social media con suggerimenti esperti

Programmazioni giornaliere Gestione di app accessibili in diversi momenti giorno/settimana

Tempo di utilizzo Con un nuovo design c’è la visione a colpo d'occhio di utilizzo medio e delle app principali

Approvazione contatti Richiede approvazione per ogni nuovo contatto in Messaggi, FaceTime, Telefono

Comunication Safety La funzione è stata aggiornata per oscurare immagini e violenza di default in Messaggi e FaceTime per utenti under 18. Inoltre Apple ha lanciato un sito web dedicato alla Child Safety con strumenti, risorse e risposte a domande comuni.

Disponibilità

Le release 2027 rendono prodotti Apple più reattivi, affidabili e piacevoli con prestazioni superiori del 30% per iPhone e iPad, del 70% nel caricamento delle foto dopo lo scatto e dell’80% in AirDrop. Inoltre è stato aggiornato anche il design, con un nuovo “Impostazioni” per personalizzare Liquid Glass, icone app più nitide e definite e una barra strumenti più uniforme nei Mac con barre laterali bordo a bordo e icone colorate.

iOS 27 è già stato lanciato per i test tramite Apple Developer Program, mentre il mese prossimo arriverà la beta pubblica tramite Apple Beta Software e poi in autunno sarà gratuito e disponibile per tutti. I dispositivi compatibili con Siri AI e Apple Intelligence saranno: iPhone 16 e successivi, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max; iPad mini (A17 Pro), iPad con chip M1 e successivi; Mac con chip M1 e successivi; Apple Watch Series 10 e successivi, Ultra 2, SE 3.