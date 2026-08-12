Ecco i tre nuovi Pixel 11, sempre più integrati con Gemini

La presentazione dei Pixel di Google è diventata ormai una tradizione della settimana di Ferragosto. Come dire: la tecnologia non conosce vacanze, soprattutto se si tratta di un’azienda americana che ha – soprattutto in casa – un nutrito gruppo di affezionati. Anche in Italia questi dispositivi piacciono da un po’, anche se ormai si fa un po’ fatica ad aggiornare prodotti diventati sempre più costosi per via degli aumenti di chip e memorie (per esempio 1 Gb di RAM passato da 2,80 dollari a 12 dollari in un anno). Big G però non si perde d’animo: ecco allora tre nuovi modelli – ovvero Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL - senza dimenticare anche il Fold 11 che però non vedremo in Italia, come al solito purtroppo. Tutti con il nuovo chip Google Tensor G6, più veloce e potente e pensato per portare Gemini a un livello di proattività mai visto prima.

Il design dei nuovi Pixel

I tre smartphone puntano sull’estetica raffinata, con vetro edge-to-edge sulla barra della fotocamera, ormai riconoscibile. A partire da questa generazione, lo spessore di questo componente è stato ridotto del 40%, rendendo il dispositivo — soprattutto se abbinato a una cover Made by Google — praticamente privo di sporgenze. Quindi più comodo da portare in tasca e più stabile quando appoggiato su una superficie piana.

Il Pixel 11 punta su un display Actua luminoso racchiuso in una struttura in metallo satinato con retro in vetro lucido, progettata per resistere a schizzi, graffi e cadute quotidiane. Ed è disponibile in quattro colori: verde pistacchio, rosa ibisco, viola glicine e nero ossidiana. Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL puntano su un display Super Actua che raggiunge una luminosità di picco di 3.600 nit, con un nuovo rivestimento antigraffio che ha resistenza più che doppia rispetto alla generazione precedente. Le nuove colorazioni sono grigio nebbia, verde oliva, rosa opaco e nero ossidiana completamente opaco.

Su tutta la gamma l’archiviazione parte da 256 Gb, con supporto alla ricarica (molto) rapida, integrazione Pixelsnap e compatibilità Qi 2.2 a 25 W. In pratica sull’ 11 Pro XL bastano 15 minuti di ricarica via cavo per ottenere fino a 15 ore di autonomia.

La novità HiLight

Uno dei particolari nuovi di pixel è presente sui modelli 11 Pro e 11 Pro XL: si chiama HiLight ed è un sistema di luci LED colorate integrate intorno al flash della fotocamera, pensato per tenersi informati senza doversi distrarre con lo schermo. In pratica: quando si interagisce con Gemini, HiLight si illumina con schemi diversi per indicare che l’assistente sta ascoltando, elaborando o rispondendo. In più, per le chiamate in arrivo si possono assegnare colori personalizzati alle persone più importanti, così da riconoscere subito chi ti sta chiamando anche a telefono capovolto. Google ha promesso che nel tempo la funzione si arricchirà, ad esempio con notifiche dedicate ai messaggi dei contatti preferiti.

Fotocamere: più luce, più zoom, più velocità

Anche il comparto fotografico riceve un aggiornamento importante su tutta la gamma. Su Pixel 11 debutta un nuovo sensore principale da 48 megapixel, con una sensibilità alla luce superiore del 56% rispetto al modello precedente, per scatti e video migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al Tensor G6, il teleobiettivo 5x guadagna il Super Zoom fino a 30x.

Su Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL l’obiettivo principale è completamente nuovo, mentre il teleobiettivo da 48 megapixel è stato riprogettato con un sensore più grande e una sensibilità alla luce superiore del 30%. Arriva anche la modalità Ritratto a 5x per comporre lo scatto con più libertà, e lo Zoom Pro arriva fino a 120x.

Il Tensor G6, con il suo processore di immagine aggiornato, migliora sensibilmente anche la fotografia notturna: la modalità Foto Notturna è ora fino a 4 volte e mezzo più veloce, mantenendo la qualità a cui gli utenti Pixel sono abituati.

Google Tensor G6

Il nuovo chipset dei Pixel non è soltanto più veloce, ma è un chip progettato per rendere l’intera esperienza più intuitiva e fluida. Google dichiara una navigazione web più veloce del 25% e un avvio delle app più rapido del 15% grazie alla nuova CPU. Sul fronte intelligenza artificiale, è dichiarato il 50% di potenza di calcolo TPU in più: abbinato all’ultimo modello Gemini Nano, permette di elaborare le attività fino a 3,5 volte più velocemente e con un consumo energetico fino a 3,5 volte inferiore.

Anche la sicurezza fa un salto in avanti: il nuovo chip Titan M3, lavorando in sinergia con il Tensor G6, porta la crittografia post-quantistica direttamente nell’avvio sicuro del dispositivo, per proteggere i dati degli utenti sia dagli attacchi odierni sia dalle minacce future legate al calcolo quantistico. Un report di Counterpoint Research citato da Google colloca l’esperienza AI di Pixel al primo posto per protezione della privacy tra gli smartphone.

Prezzi e disponibilità

Tutti i nuovi Pixel includono sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e delle funzionalità Pixel Drop. I modelli Pro aggiungono anche sei mesi di Google AI Pro, con più utilizzo di Gemini, 5 TB di spazio cloud e Google Health Premium. Debuttano inoltre nuove cover — tra cui una versione trasparente — e colori aggiornati per il supporto ad anello Pixelsnap.

In Italia la gamma sarà distribuita su Google Store, Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics. Ecco i prezzi ufficiali, tutti a partire da 256 GB, con versioni anche da 512 e da 1 Tb per i modelli Pro. Ecco i prezzi:

Pixel 11: da 999 euro

Pixel 11 Pro: da 1.199 euro

Pixel 11 Pro XL: da 1.399 euro

Alla gamma si aggiunge anche il Watch 5 con un listino a partire da 419 (41mm) e 449 (45mm). I prodotti sono in preordine e arriveranno nei negozi il 20 agosto. Sono disponibili diverse offerte di permuta.