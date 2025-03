Apple lancia a sorpresa il nuovo iPad Air con chip M3 e nuova Magic Keyboard

Come preannunciato qualche giorno fa da Tim Cook, inizio marzo per Apple è il mese dell’aria, più specificamente dei modelli Air. La casa di Cupertino, però, invece dell’attesissimo MacBook Air M4, che potrebbe essere presentato domani, ha deciso di concentrare l’attenzione degli appassionati sulla nuova versione dell’iPad “leggero”. La versione più potente monterà infatti il chip M3, garantendo prestazioni di tutto rispetto con consumi estremamente ridotti sia nella versione da 11 pollici che in quella da 13.

Rinnovata anche la tastiera pensata specificamente per i tablet della Mela, con una nuova Magic Keyboard più versatile e dotata di funzioni innovative. La speranza di Apple è che l’imminente presentazione di Apple Intelligence in italiano, i nuovi colori ed i prezzi confermati rispetto al predecessore rilancino le vendite dell’iPad Air, nonostante la concorrenza dei modelli basati su Android sia sempre più feroce. Vediamo quindi le novità di questo nuovo modello.

Prezzi confermati, tanta potenza

Considerato i mugugni successivi al lancio dell’iPhone 16e, “economico” solo di nome, i fedelissimi di Apple saranno lieti di sapere che i prezzi dei modelli dotati di chip M3 sono confermati: 719 € per il modello da 11”, 969 € per quello da 13”, che scendono rispettivamente a 659 e 909 per studenti o educatori. L’iPad Air sarà disponibile nei negozi fisici e sui rivenditori online autorizzati da mercoledì 12 marzo ma può essere preordinato da oggi sullo store ufficiale di Apple. Il Vp marketing di Apple Bob Borchers ricorda come il “mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e compatibilità con accessori evoluti, il tutto a un prezzo conveniente” rendano il fratellino della famiglia iPad “perfetto per chiunque, da chi studia all’università e prende appunti con Apple Pencil Pro a chi viaggia o crea contenuti e deve poter lavorare al meglio ovunque si trovi”.

L’introduzione del chip M3 e il fatto che Apple ricordi come sia fino al 35% più veloce dell’M1 montato sull’ultima versione dell’iPad Air è indicazione chiara di come si punti a convincere gli utenti a fare l’upgrade, cosa che potrebbe influire sulle quotazioni sul mercato dell’usato e ricondizionato. La versione del SoC M3 del modello Air è dotata di 8 core lato Cpu e 9 core lato Gpu, cosa che garantisce passi avanti significativi dal punto di vista dell’architettura grafica, incluso il ray tracing con supporto hardware. Quando impiegato con applicativi professionali, il nuovo chip garantisce prestazioni di 4 volte superiori rispetto ai modelli dotati di M1 sia lato produttività che nel gaming, mercato che Apple insegue da qualche anno. Il balzo in termini di prestazioni è ancora più evidente lato intelligenza artificiale, dove il Neural Engine è fino al 60% più veloce rispetto ai modelli basati su chip pensati per il mobile. Il nuovo iPad Air è “progettato per Apple Intelligence” ma ci vorrà tempo prima di capire come funzionerà davvero l’integrazione dell’Ai nei vari applicativi e se la privacy promessa da Apple sarà davvero a prova di bomba.

Magic Keyboard e nuovo iPad con A16

In bella evidenza nelle foto fornite ai media da Apple è chiaramente la nuova Magic Keyboard, rinnovata nelle funzioni e nel prezzo. Il trackpad integrato è ora più ampio mentre i 14 tasti funzione permettono di accedere direttamente a molte funzioni del device. Interessante il fatto che, grazie allo Smart Connector, non ci sia bisogno di abbinarla all’iPad tramite Bluetooth: basta collegarla ed è subito riconosciuta. Utile anche il connettore Usb-C nella tastiera che permette di ricaricare in maniera più ordinata l’iPad Air. I prezzi, purtroppo, rimangono sempre importanti: 329 € per il modello da 11”, 349 € per quello da 13 pollici.

Meno intrigante l’aggiornamento dell’iPad base, che è stato dotato del chip A16 e del doppio dello spazio di archiviazione nel modello base, vero e proprio tallone d’Achille per Apple. Il passaggio dall’A13 promette un balzo dal punto di vista delle prestazioni senza danneggiare l’autonomia, che dovrebbe consentire una giornata di lavoro tranquilla. Rispetto alla versione precedente, Apple garantisce un aumento di circa il 50% delle prestazioni mentre fa alzare il sopracciglio il claim che il nuovo iPad base sia “fino a 6 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto”.

Facezie a parte, la versione da 128 Gb dell’iPad parte per il modello con solo wi-fi da 409 € mentre quella dotata di modem 5G partirà da 579 €. Vedremo se sarà sufficiente per convincere gli utenti a scegliere questa versione base deldi Apple.