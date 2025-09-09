Apple sfida Android con l’iPhone 17: ecco tutte le novità dell’evento di settembre

Come da tradizione per la casa di Cupertino, la seconda settimana di settembre è il momento della presentazione del nuovo modello di iPhone che avrà il compito non semplice di farsi spazio in un mercato sempre più affollato e competitivo. Nell’evento che ha preso il via alle 19 di oggi, Apple svelerà le caratteristiche e le innovazioni del diciassettesimo modello di smartphone che dovrà convincere gli appassionati della mela morsicata ad aprire i portafogli un’altra volta.

Se la ridda di indiscrezioni sarà confermata, la gamma di iPhone si arricchirà di un nuovo modello di punta, l’iPhone 17 Air, estremamente sottile senza perdere in potenza ma la presentazione coinvolgerà anche altri prodotti dell’ecosistema Apple. Dovrebbero infatti essere presentati i nuovi modelli di Apple Watch, incluso un nuovo Ultra e le nuove AirPods Pro 3, con un sistema di cancellazione del rumore migliorato.

Le nuove AirPods Pro 3

Nonostante l’attenzione di tutti sia concentrata sul nuovo modello di iPhone, l’evento di settembre di Apple “Awe inspiring” inizia con l’ad di Apple Tim Cook che presenta il nuovo modello delle AirPods Pro, che promette una qualità audio superiore e una potenza di calcolo migliorata. La terza versione degli auricolari Apple promette un sistema di cancellazione attiva dei rumori di fondo due volte più efficace rispetto alle AirPods Pro 2. La caratteristica più interessante è forse il sistema di traduzione automatica, alimentato da Apple Intelligence, che sarebbe in grado di tradurre non solo singole parole ma intere frasi, un risultato reso possibile dalla maggiore potenza di calcolo inserita negli auricolari.

Le nuove AirPods Pro sono più piccole, più comode e in grado di resistere a sudore e schizzi d’acqua. Per gli appassionati del fitness, il nuovo modello include il sensore del battito cardiaco più piccolo mai realizzato da Apple, così da aiutarvi durante i vostri allenamenti.

Uno dei problemi riscontrati nelle scorse versioni, la durata della batteria, è stato affrontato: il nuovo modello garantisce almeno otto ore di utilizzo con la cancellazione attiva dei rumori attiva. Il prezzo del nuovo modello è rimasto lo stesso, almeno negli Stati Uniti: le AirPods Pro 3 saranno disponibili dal 19 settembre al prezzo di 249 dollari.

*** ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ***