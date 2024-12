Avete questo telefono? Occhio: non potrete più usare WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il passare degli anni, è inevitabile che alcuni dispositivi tecnologici diventino obsoleti. Così Whatsapp, la famosa applicazione di messaggistica, ha annunciato che a partire dal 1° gennaio 2025 l’app smetterà di funzionare su ben 19 modelli di smartphone ancora in circolazione. Si tratta di modelli difficilmente ancora in mano agli utenti, e la stessa cosa accadrà per gli iPhone nel maggio 2025.

I dispositivi a rischio: quali sono e perché

L’incompatibilità riguarda principalmente gli smartphone che non supportano almeno Android 5.0 o versioni successive del sistema operativo. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, la versione minima richiesta sarà iOS 12. Ecco insomma un elenco dei modelli che perderanno l’accesso a Whatsapp:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (1ª generazione)

Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Apple

iPhone 5s

iPhone 6 (a partire appunto dal 5 maggio 2025)

Si tratta di prodotti lanciati tra il 2012 e il 2013, che non sono più in grado di supportare gli aggiornamenti necessari per mantenere la compatibilità con le nuove funzionalità di Whatsapp.

Come salvare le chat prima dell’addio

In ogni caso, chi ancora avesse uno di questi modelli, può prendere alcune precauzioni per non perdere le proprie conversazioni. La soluzione più semplice è effettuare un backup delle chat. Il procedimento varia leggermente tra Android e iOS:

Android: Aprire Whatsapp, selezionare ‘Altro’ (i tre puntini in alto a destra), accedere a ‘Impostazioni chat’ e poi cliccare su ‘Backup della chat’. Questo permetterà di salvare tutte le conversazioni su Google Drive.

iOS: Aprire l’app, cliccare su ‘Impostazioni’ (in basso a destra), poi su ‘Chat’ e infine su ‘Backup della chat’. In questo caso, il backup sarà salvato su iCloud.

Effettuare un backup è fondamentale per trasferire facilmente i dati su un nuovo dispositivo.

Novità e migliorie recenti di Whatsapp

Oltre a queste notizie, Whatsapp continua comunque a introdurre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Una delle innovazioni più recenti riguarda l’introduzione di un sistema di icone per gestire meglio le conversazioni e le notifiche temporanee. Questo aggiornamento non è soltanto estetico ma ha una funzione pratica: permette di evidenziare messaggi specifici, soprattutto quelli che hanno una scadenza temporale.

Quante volte in pratica è capitato di dimenticare di rispondere a un messaggio? Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno assegnare un’icona che funge da promemoria per messaggi importanti. Inoltre, è possibile impostare un timer per i messaggi temporanei, che possono essere automaticamente eliminati dopo poche ore o fino a un massimo di 90 giorni. Questa opzione è ideale per chi desidera mantenere le chat ordinate o per gestire informazioni sensibili che non devono restare disponibili a lungo.

Come aggiornare Whatsapp

Per beneficiare delle ultime funzionalità, è ovviamente sempre consigliabile mantenere Whatsapp aggiornato. Gli utenti possono scaricare gli aggiornamenti direttamente dalle impostazioni del proprio telefono o dal rispettivo store (Google Play per Android e App Store per iOS). Abilitare il download automatico degli aggiornamenti garantisce di avere sempre la versione più recente, senza dover effettuare verifiche manuali.

Ma perché Meta decide di interrompere il supporto per alcuni dispositivi la risposta è semplice: inutile sprecare tempo per mantenere Whatsapp vivo su modelli così vecchi a scapito del miglioramento dell’app per i modelli