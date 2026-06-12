Cinque oggetti smart per l’estate in vacanza o al lavoro

Dicono che la tecnologia non sorprenda più, visto che di continuo escono dispositivi su un mercato molto affollato. Ma così pensando si rischia di perdersi dei prodotti che possono essere utili, sia per il lavoro che per il tempo libero. Ecco allora cinque esempi per la prossima estate che possono sorprendere anche i tecnomaniaci più accaniti.

Sicurezza in bici coi pedali illuminati

Per chi ama la bicicletta la sicurezza resta il nodo centrale, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. LOOK Cycle prova a rispondere con i nuovi pedali Geo CityVISION, una soluzione che unisce ingegneria e intuizione: sfruttare il movimento naturale della pedalata per rendere il ciclista più visibile. Il sistema di illuminazione biomotion a 360° rappresenta infatti il vero elemento distintivo, capace – secondo i dati citati – di aumentare la visibilità fino a 5,5 volte rispetto alle classiche luci statiche.

La differenza non è solo tecnica ma percettiva: il movimento alternato delle gambe attira maggiormente l’attenzione degli automobilisti, soprattutto agli incroci. Le luci integrate nei pedali garantiscono visibilità fino a 900 metri, con quattro modalità operative pensate per adattarsi a ogni contesto, dal giorno alla notte. L’esperienza d’uso è stata semplificata al massimo: un solo pulsante, aggancio magnetico e ricarica USB-C. Dal punto di vista costruttivo lo standard è elevato, con asse in Chromoly+ e corpo in composito. Mentre la superficie ampia e antiscivolo assicura stabilità con qualsiasi tipo di calzatura. Una soluzione concreta a un prezzo di 79,90 euro.

Il microfono audio personalizzabile

Nel mondo della content creation, il video attira l’attenzione, ma è l’audio a determinare la qualità percepita. Insta360 con Mic Pro offre un microfono wireless di fascia alta progettato per creator, giornalisti, videomaker e chiunque abbia bisogno di pubblicare un video su più piattaforme. Tra le specifiche più rilevanti spicca la registrazione a 32-bit float, che consente una gestione estremamente flessibile dei livelli audio in post-produzione, evitando distorsioni anche in condizioni difficili. L’autonomia fino a 30 ore e la portata di 400 metri lo rendono adatto anche a produzioni complesse, mentre il supporto al timecode sync apre scenari multicamera professionali.

Interessante anche il sistema a tre microfoni con pickup direzionale e noise cancelling avanzato, che migliora la resa in ambienti rumorosi. A livello di esperienza, il controllo automatico del gain riduce la necessità di interventi manuali. Un altro elemento distintivo è il display e-ink personalizzabile, una scelta originale che introduce la possibilità di mettere il proprio nome o il marchio grazie all’app. un dettaglio che riflette come la produzione di contenuti stia evolvendo verso forme sempre più identitarie e professionali. Il prezzo è di 329 euro.

Il mouse che si piega

Il lavoro in mobilità è una condizione quotidiana. Logitech intercetta questa trasformazione con Mobi Fold, un mouse pieghevole progettato per colmare il gap tra comfort e portabilità. Il dato di partenza è chiaro: molti professionisti possiedono un mouse, ma pochi lo usano fuori casa per questioni di ingombro. La risposta è un design trasformabile che riduce le dimensioni quando non in uso e offre una forma ergonomica una volta aperto. Questo approccio consente di ridurre del 22% l’affaticamento rispetto al trackpad, migliorando la produttività anche in contesti informali come bar o aeroporti.

Dal punto di vista funzionale, Mobi Fold integra scorrimento adattivo e pulsanti personalizzabili, oltre alla possibilità di collegarsi a tre dispositivi contemporaneamente. L’esperienza è pensata per essere immediata: accensione automatica all’apertura e spegnimento alla chiusura. Non manca l’attenzione alla sostenibilità, con materiali riciclati e packaging certificato FSC. Costa 79,99 euro.

Il gaming dentro gli occhiali

I ROG XREAL R1 sono gli occhiali di ultima generazione creati da ASUS e XREAL per chi ama il gaming immersivo. Si tratta dei primi accessori del genere con display micro-OLED a 240 Hz, capaci di proiettare uno schermo virtuale da 171 pollici. Le specifiche parlano di un refresh rate elevatissimo, tempo di risposta di 0,01 ms e latenza ridotta, il tutto per garantire fluidità e reattività. Ed è l’esperienza complessiva a fare la differenza, grazie a funzionalità come la modalità Anchor, che permette di fissare lo schermo nello spazio, e il supporto 3DoF per l’interazione spaziale.

L’integrazione con l’ecosistema ROG, in particolare con la console portatile Ally, amplia ulteriormente le possibilità, introducendo un sistema a doppio schermo sincronizzato. Sul fronte visivo, le lenti elettrocromiche regolano automaticamente la trasparenza, adattandosi all’ambiente. Completa il pacchetto un comparto audio firmato Bose e una serie di strumenti software per la personalizzazione avanzata. Il listino è di 849 euro.

Il traduttore in 86 lingue

Vasco Translator M4 si propone come una soluzione concreta a uno dei limiti più comuni del viaggio internazionale: la barriera linguistica. Più che un semplice gadget, il dispositivo punta a semplificare la comunicazione in contesti reali, grazie a un approccio immediato e a una dotazione tecnica completa.

Dal punto di vista dell’usabilità, M4 convince per la semplicità: niente configurazioni complesse né dipendenza da app esterne. La connettività integrata a vita rappresenta uno degli elementi distintivi, eliminando costi di roaming, SIM locali o reti Wi-Fi. In termini di prestazioni, l’impiego di oltre dieci motori di traduzione consente un’accuratezza dichiarata fino al 99%, con supporto a 86 lingue vocali.

Sul piano pratico, il design compatto (106 grammi) e la presenza di un pulsante fisico migliorano l’esperienza d’uso, soprattutto in mobilità.

Gli altoparlanti offrono un volume adeguato anche in ambienti rumorosi, mentre la modalità automatica permette conversazioni fluide senza interventi manuali continui. Interessanti anche le funzioni di traduzione di testo e immagini, utili per menu, segnaletica e informazioni locali. Il prezzo è di 407 euro.