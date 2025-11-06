Estetica, AI e sostenibilità al giusto prezzo: "Vi presento il Motorola Edge 70"

Quota di mercato al 13% in Italia, la linea “Edge” che ha triplicato in un anno le vendite. In più, ora, un testimonial di eccezione come Achille Lauro. Il 2025 è l’anno in cui Motorola punta con decisione verso una nuova fase di consolidamento e riconoscibilità del brand. Un percorso che non riguarda solo i prodotti, ma una visione più ampia di comunicazione, design e valori. A raccontarlo è Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia: “Abbiamo l’ambizione di essere stabilmente uno dei marchi di riferimento della telefonia sul mercato italiano. E per farlo ci rivolgiamo anche a un pubblico giovane”.

Ecco insomma perché Achille Lauro come “volto” di Motorola.

“E’ stata una scelta naturale: lui è un artista che ha saputo reinventarsi mille volte, un po’ come Motorola ha fatto nella sua storia, è un personaggio trasversale. Parla ai giovani? Sì, è vero: ma non solo”.

In che modo?

“Sa unire linguaggi, estetica e identità, proprio come vogliamo fare noi nel modo in cui comunichiamo la tecnologia. Lauro rappresenta libertà di espressione, creatività e la voglia di superare i limiti, tre valori che sentiamo vicini al DNA della nostra azienda”.

Cosa racconta questa collaborazione sul posizionamento del brand in Italia?

“Il segnale chiaro: scegliere un artista del genere significa che vogliamo rafforzare la nostra voce nel panorama culturale e non solo in quello tecnologico. Vogliamo che Motorola venga percepita come un brand autentico, contemporaneo e con una forte personalità”.

La musica è un filo conduttore importante nella voltra strategia di comunicazione.

“Assolutamente. La musica è un linguaggio universale che ci ha permesso negli ultimi anni di avvicinarci a un pubblico nuovo, soprattutto under 35. Partecipiamo a eventi live, concerti e collaborazioni che ci consentono di raccontare la nostra tecnologia attraverso esperienze reali. Grazie a partnership con realtà come Dolby Atmos, la qualità del suono dei nostri dispositivi diventa un elemento distintivo. E la musica è perfetta per comunicare questo valore”.

Giorgia Bulgarella, head of marketing Motorola Italia

Guardando al mercato, come sta rispondendo il pubblico italiano al rilancio del marchio?

“Molto bene. C’è curiosità e fiducia. Gli utenti hanno riconosciuto il nostro impegno nel proporre prodotti di qualità con un design curato e un prezzo accessibile. Il successo segmento Edge ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”.

A questo proposito ecco il modello Edge 70. Qual è l’idea alla base di questo nuovo smartphone?

“Questa versione è in pratica la sintesi di tutto ciò che vogliamo rappresentare: estetica, innovazione, performance e sostenibilità. È un dispositivo sottile ma incredibilmente potente, capace di offrire un’esperienza di alto livello a un pubblico che cerca qualcosa di diverso e distintivo. È pensato per chi vuole un oggetto da usare ma anche da mostrare, un concentrato di tecnologia e design”.

In tutto questo resta al primo posto la sostenibilità.

“È ormai un tema fondamentale. Oggi non si può parlare di innovazione senza responsabilità ambientale. Tutti i nuovi modelli della gamma hanno un’impronta ridotta e materiali riciclati, e il packaging è completamente privo di plastica”.

Una scelta etica.

“Sì, ma anche competitiva. I consumatori riconoscono e apprezzano i marchi che investono davvero nella sostenibilità, e la nostra crescita dimostra che credono in quello che promettiamo. Siamo partiti dall’accordo con Pantone, abbiamo sviluppato Moto AI per rendere i nostri prodotti sempre più belli e personali. Qualità al giusto prezzo: questa è ormai la nostra strada”.

Le caratteristiche di Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 segna un nuovo traguardo per l’azienda, con un design incredibilmente sottile e una finitura che non passa inosservata. La sua leggerezza è così estrema che diventa quasi impercettibile in mano, offrendo un’esperienza confortevole in ogni situazione. La scocca in alluminio di derivazione aeronautica si unisce a una superficie ispirata alla texture del nylon, mentre le tonalità curate da Pantone completano un look sofisticato e contemporaneo. Nonostante il profilo ultrasottile, il dispositivo è sorprendentemente resistente: la protezione IP69, gli standard di durabilità militare e il Corning Gorilla Glass 7i garantiscono prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.

Fotocamere da 50 megapixel

Edge 70 è l’unico smartphone ultrasottile con una tripla fotocamera da 50 mpx ad alta risoluzione:

Fotocamera principale 50 mpx con registrazione 4K e HDR esteso.

Ultra-grandangolare/macro 50 mpx con campo visivo di 120°.

Selfie camera 50 mpbx per ritratti realistici.

La calibrazione cromatica certificata Pantone assicura tonalità naturali e fedeli, mentre l’OIS e il motore fotografico Moto AI Photo Enhancement Engine garantiscono scatti precisi. Funzioni come Signature Style, Action Shot e Group Shot trasformano la fotografia mobile in un’esperienza creativa alla portata di tutti.

Intelligenza artificiale al servizio dell’esperienza

Con Moto AI, il dispositivo diventa un vero assistente: Next Move capisce ciò che appare sullo schermo e suggerisce azioni o contenuti; Playlist Studio genera playlist basate su ciò che si visualizza; Image Studio crea adesivi, avatar e immagini a partire dall’immaginazione dell’utente. Le funzioni Aggiornami e Ricordati migliorano la produttività e semplificano l’uso quotidiano.

Prestazioni, autonomia e praticità

Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7 Gen 4 offre un notevole passo avanti nelle prestazioni AI, CPU e GPU. La batteria al silicio-carbonio da 4800 mAh regala fino a 50 ore di utilizzo e supporta ricarica cablata TurboPower da 68W o wireless da 15W. La confezione include una custodia magnetica compatibile con la ricarica wireless, pensata per proteggere senza nascondere il design.

Motorola garantisce quattro versioni principali di Android (fino ad Android 16) e aggiornamenti di sicurezza bimestrali fino al 2031.

Attenzione all’ambiente

Edge 70 integra materiali riciclati (oltre il 20% post-consumo), packaging privo di plastica e inchiostri di soia ecocompatibili. Le batterie ottimizzano efficienza e durata riducendo lo stress termico, mentre l’insieme contribuisce a un punteggio Eco Rating superiore e a una ridotta impronta di carbonio.

Prezzo e promozioni

Motorola Edge 70 è disponibile nel taglio 12+512 Gb e nei colori Pantone Lily Pad, Gadget Grey e Bronze Green: ha un costo di 799 euro.

Fino al 31 dicembre è prevista un’offerta che include una selezione di accessori del valore di circa 320 euro compresi nel prezzo:il riscatto è disponibile esclusivamente sul sito tramite un codice che si ottiene con l’acquiato dello smartphone,