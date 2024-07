Due nuovi foldable, gli smartwatch e un anello intelligente. Cosa ha presentato Samsung

Il giorno è arrivato. Samsung è il primo dei colossi della tecnologia a lanciare un anello smart. È stato presentato oggi infatti l'atteso Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile che promette di rivoluzionare il mondo dei wearable. Ma non solo. Durante l'evento Galaxy Unpacked a Parigi, la casa coreana ha svelato anche due nuovi smartwatch - il Galaxy Watch 7 e il Galaxy Watch Ultra - due nuovi smartphone pieghevoli - il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 - e degli auricolari Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Tutti potenziati da una nuova esperienza di intelligenza artificiale.

Basti pensare ai foldable su cui Galaxy AI trova una nuova dimensione, grazie al display doppio di Z Fold6 o alla "Flex Windows" di Z Flip6. "La lunga storia di innovazione di Samsung ci ha permesso di diventare leader nel settore mobile, dapprima creando il design pieghevole e, in seguito, inaugurando l'era dell'AI mobile", ha spiegato TM Roh, a capo della divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, "Adesso, siamo entusiasti di unire queste due tecnologie in modo complementare e offrire nuove possibilità per gli utenti in tutto il mondo". Il design dei dispositivi è quello a cui Samsung ci ha abituati, anche se - assicurano - i nuovi prodotti sono i più sottili e leggeri della gamma. Tanta cura per materiali e resistenza, con la scelta di usare l'alluminio per la scocca e Corning Gorilla Glass Victus 2 per i display. In entrambi i casi le performance sono assicurate da un processore Snapdragon 8 Gen 3, ottimizzato - grazie anche alla presenza di una NPU - per l'AI.

E se per gli smartphone Samsung punta tutto su strumenti capaci di rendere più semplice la vita quotidiana dall'ufficio alla vacanza, con i dispositivi indossabili al centro ci sono salute e benessere. Attraverso i suoi prodotti, l'azienda coreana promette di dare all'utente una serie di informazioni e uno "score" con i quali migliorare - o almeno provarci - la qualità della propria vita. "L'intelligenza, la guida e le analisi offerti da Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra aiuteranno gli utenti a trasformare i dati in approfondimenti significativi e a creare una nuova era di esperienze di monitoraggio della salute intelligenti", ha spiegato ancora Rho. Potenziate quindi anche le funzioni di Samsung Health, che sono arricchite anche dai dati sul movimento durante il sonno e la temperatura cutanea, oltre a frequenza cardiaca e respiratoria e che grazie a Galaxy AI può dare nuovi suggerimenti per il benessere. Tutti i nuovi smartwatch monteranno WearOs5, la versione più aggiornata del sistema operativo Android, personalizzato da Samsung.

Galaxy Watch 7

Il più famoso smartwatch di Samsung arriva alla settima versione. Oltre alle funzioni già presenti sugli altri modelli della linea, il Galaxy Watch 7 è dotato di un chip più potente, un processore a 3 nm, una CPU tre volte più veloce e un'efficienza energetica del processore applicativo migliorata del 30%., oltre a un sistema GPS a doppia frequenza che permette di rilevare la posizione con una precisione maggiore. Resta la struttura in alluminio e il design circolare nelle due dimensioni (con cassa da 44 o 40 mm), ma arrivano nuovi cinturini - tra cui un design a onde e dettagli colorati - e nuovi quadranti. La versione più grande è disponibile nei colori Green e Silver, mentre l'altra in Green e Cream. Entrambi i modelli saranno in vendita da oggi a un prezzo che va da 319 euro (bluetooth) e 369 euro (LTE) per i modelli da 40mm a 349 euro (bluetooth) e 399 euro (LTE) per quella più grande. Fino al 23 luglio è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato fino a 50 euro. Inoltre è possibile avere in regalo un cinturino Pink Withe con la versione piccola e uno Navy con quella più grande.

Galaxy Watch Ultra

Per gli amanti dello sport - anche i più estremi - arriva invece il Galaxy Watch Ultra. Anche lui con design circolare a cuscinetto, cassa da 47 mm e corona fisica, struttura in titanio di grado 4 e - pur non essendo impermeabile - resistenza all'acqua di 10ATM. Non solo. Questo smartwatch funziona anche in situazioni estreme, fino ai 9mila metri d'altezza o fino a 500 metri sotto il livello del mare. Inoltre prevede un'ampia gamma di allenamenti multidisciplina, che si possono controllare anche tramite il nuovo pulsante rapido. Non mancano i sistemi di sicurezza, come una sirena d'emergenza che può essere attivata con un solo tocco. Promette inoltre una durata fino a 100 ore se impostato in modalità risparmio energetico e 48 ore in risparmio energetico allenamento. È disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver a un prezzo consigliato di 699 euro. In questo caso l'usato può essere valutato fino a 150 euro e si può avere in regalo un cinturino Trial Dark Grey

Galaxy Ring

Ma se a un orologio intelligente al polso siamo ormai abituati, la vera novità - forse la più attesa - sta proprio nel Galaxy Ring, l'anello intelligente e discreto che miniaturizza i sensori per monitorare costantemente il nostro stato di salute. La finitura in titanio di grado 5, ma superficie concava e il peso compreso tra 2,3 e 3 grammi promettono durabilità e un comfort che ne permette l'uso prolungato. Samsung assicura anche una durata della batteria fino a una settimana e resistenza all'acqua di 10 ATM. Venduto in tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, e nove taglie differenti, la confezione comprende anche una custodia per la ricarica rapida e l'assistenza personalizzata 24 ore su 24. Le funzioni sono per lo più quelle presenti sul watch, frequenza cardiaca, rilevamento automatico di allenamnento, avviso di inattività, temperatura corporea (che permette anche di monitorare il ciclo mestruale), analisi del russamento, ecc. Inoltre con un doppio tocco sul Ring è possibile scattare una foto o disattivare la sveglia sullo smartphone. Arriverà sul mercato dal 24 luglio, con possibilità di pre-ordine in alcuni Paesi a partire da oggi.

Galaxy Z Fold6 e Galaxy Flip6

Con la serie Z a farla da padrone è sicuramente l'AI, in grado di sfruttare al massimo il grande schermo dello Fold6 e la versatilità del Filp6 grazie alla Flex Window. Soprattutto in ambito lavorativo, con una serie di funzioni che permettono di comporre testi - persino con una banale foto a un cartello -, trascriverli, tradurli, organizzarli, riassumerli e persino creare immagini da un testo disegnato a mano o con la S Pen. Questo anche grazie a una partnership ormai consolidata con Google e l'integrazione di Gemini nei nuovi dispositivi della serie Z. Immancabile l'ormai rodato Cerchia e Cerca lanciato già sui dispositivi precedenti. Interessante la funzione Interprete che permette la traduzione simultanea di una conversazione in due lingue diverse. O quella di Traduzione live che traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale e che viene ora esteso anche ad altre app di chiamata, oltre a quella nativa Samsung. Tanto spazio anche all'elaborazione delle foto, sia per lo scatto che per l'editing. Oltre all'ottica da top di gamma, infatti, grazie all'intelligenza artificiale, sarà più semplice inquadrare un soggetto, fotografarlo e poi rielaborare al meglio l'immagine per un risultato eccellente. Nel caso del Flip6 la Flex Cam introduce anche lo zoom automatico che trova automaticamente anche l'inquadratura migliore per il soggetto. Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono disponibili già da oggi. Galaxy Z Fold6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, mentre Galaxy Z Flip6 è disponibile anche nelle opzioni di colore Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint. Oppure è possibile scegliere tra le tonalità in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store situato nel centro commerciale Il Centro di Arese: Crafted Black e White per Galaxy Z Fold6, e Crafted Black, White e Peach per Galaxy Z Flip6. Per i prezzi per lo Z Fold6 si va dai 2099 euro della versione da 12Gb+256Gb ai 2459 euro di quella con un Tb di memoria, passando per i 2219 euro della configurazione da 512Gb. Per lo Z Flip6 le configurazioni sono due: ai 12Gb di ram si aggiungono 256 Gb di memoria (1279 euro) o 512 Gb (1399 euro). Fino al 23 luglio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a 780 euro. A cui si aggiungono 100 euro di sconto a carrello e 12 mesi di protezione gratuitaSamsung Care+ per danni accidentali.

Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro

Ma l'AI trova un ambito nuovo di applicazione anche negli auricolari. Sui nuovi dispositivi, si potrà infatti attivare la traduzione simultanea di quello che si sta ascoltando, oltre a un'ottimizzazione del suono sia in uscita che in ingresso. Inoltre il controllo vocale permette una fruizione degli auricolari senza l'uso delle mani. L'elegante design a lama che integra luci led promettono un'esperienza più intuitiva. Galaxy Buds 3 Pro sono dotati di hardware avanzato, tra cui altoparlanti a 2 vie migliorati e doppi amplificatori. un modello pre-addestrato basato sull'apprendimento automatico che elimina rumori di fondo e rende la chiamata più naturale. La serie Galaxy Buds3 è disponibile da oggi al prezzo di 179 euro per Buds3 e 249 euro per Buds3 Pro.