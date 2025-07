Galazy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Watch8: Samsung lancia due nuovi smartphone pieghevoli e due nuovi smartwatch

Due "foldable" (smartphone pieghevoli) e due smartwatch. Samsung ha svelato a New York le ultime novità. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold7, che punta tutto su un design ultrasottile, un comparto fotografico da studio professionale e un'esperienza di AI avanzata grazie a Galaxy AI e Gemini live, del Galaxy Z Flip 7, il più compatto con la nuova FlexWindow a tutto schermo, e di Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, i due nuovi orologi intelligenti con funzioni avanzate per il monitoraggio dello stato di salute.

"Lo scorso anno abbiamo inaugurato una nuova era nell'Intelligenza artificiale, da allora la tecnologia si è evoluta rapidamente. Crediamo che adesso sia il momento di rendere questa innovazione accessibile e aperta a più persone. In questa maniera renderemo l'IA un vero compagno nelle nostre vite, quotidianamente", ha detto durante la presentazione Tm Roh, presidente della divisione device eXperience di Samsung Electronics.

Galaxy Z Fold7, lo smartphone pieghevole più sottile e leggero

Con un peso di appena 215 grammi e uno spessore da aperto di soli 4,2 mm (praticamente la dimensione della porta Usb-c), il Galaxy Z Fold7 si presenta come il più leggero e sottile della gamma. Da chiuso ha uno spessore di 8,9 mm e presente due display Dynamic AMOLED 2X: quello esterno da 6,5 pollici e quello interno - con cornici ridotte al minimo - da 8 pollici, l'11% più ampio rispetto al modello precedente. Questo schermo supporta il multitasking ed è ottimizzato per l'interazione con la Galaxy AI, offrendo una luminosità fino a 2.600 nit. Presenta inoltre una batteria da 4400 mAh con ricarica a 25 watt.

La durabilità del dispositivo è supportata dal nuovo Armor FlexHinge e dal vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2 per il display esterno, mentre il display principale è è stato rinforzato con uno strato in titanio e un vetro ultra sottile (UTG) più spesso del 50%. Notevole il comparto fotografico: il Galaxy Z Fold7 monta una tripla fotocamera posteriore da 200, 12 e 10 megapixel, che si abbina ad altre due selfie cam interna ed esterna da 10 megapixel.

L'integrazione della Galaxy AI è una componente centrale, grazie anche al processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy. La novità è che è possibile interagire con l'intelligenza artificiale di Google - Gemini - anche mentre si condivide lo schermo o si gira un video.

Il Galaxy Z Fold7 è disponibile per il preordine a partire dal 9 luglio 2025. Il lancio sul mercato è previsto per il 22 luglio 2025. Le opzioni di colore includono Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack e Mint (quest'ultima esclusiva online). I prezzi partono da 2199 euro per la versione da 256 GB, 2319 euro per la 512 GB e 2619 euro per la versione con 16 GB di ram e 1 TB.

Galaxy Z Flip7, design compatto e funzionalità AI avanzate

Novità anche per la serie dei pieghevoli a conchiglia: il Galaxy Z Flip7 (188g per 13,7 mm di spessore da chiuso) introduce nel display esterno una FlexWindow Super AMOLED da 4,1 pollici: lo schermo ora raggiugne tutti i bordi del dispositivo. Da aperto, il display interno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, mentre la batteria 4.300 mAh assicura un'autonomia prolungata. Anche in questo caso il comparto fotografico è interessante: include una doppia fotocamera posteriore con un obiettivo grandangolare da 50 e 12 megapixel e una fotocamera interna da 10 megapixel. Gemini Live permette inltre di effettuare ricerche e comandi vocali attraverso l'intelligenza artificiale.

Il Galaxy Z Flip7 sarà disponibile a 1279 euro per la versione da 256 GB e a 1399 euro per quella da 512 GB.

Galaxy Watch8 e Watch8 Classic: focus sulla salute

Oltre agli smartphone presentata anche la serie 8 degli smartwatch: Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, Questi modelli, che riprendono il "cushion design" del Galaxy Watch Ultra, sono stati definiti i più sottili e confortevoli orologi Galaxy finora, pensati per un monitoraggio continuo della salute. La struttura interna del Galaxy Watch8 è stata ottimizzata, consentendo un design più sottile dell'11% e una migliore integrazione dei componenti. Il display è il 50% più luminoso rispetto ai modelli precedenti, raggiungendo un picco di 3.000 nit per una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La batteria è stata migliorata e il GPS a doppia frequenza offre una maggiore precisione nella localizzazione. Il processore da 3nm di Samsung garantisce prestazioni più rapide e una maggiore efficienza energetica. Il BioActive Sensor fornisce dati approfonditi sulla salute. Arrivano poi nuove metriche per il monitoraggio dei parametri di salute come il controllo per le apnee notturne. Inoltre, grazie alla collaborazione con Google, i Galaxy Watch8 sono i primi a integrare Wear OS 6 e Google Gemini, permettendo l'uso di comandi vocali naturali per avviare allenamenti o impostare obiettivi.

La One UI 8 Watch ottimizza l'interfaccia utente con Multi-Info Tiles e una Now Bar migliorata.

Il Galaxy Watch8 è disponibile nelle versioni da 44 mm a 409 euro e da 40 mm a 379 euro. Il Galaxy Watch8 Classic da 46 mm presenta una ghiera girevole ed è in vendita a 529 euro.